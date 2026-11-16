Staničić je u priopćenju poslanom prošloga tjedna podsjetio da je na snazi odluka svih sudaca Ustavnog suda od 14. rujna 2020. kada je donesen zaključak "da sjednicama Ustavnog suda ni u buduće neće biti nazočni mediji" te da će se javnost rada osiguravati "na druge načine propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda".