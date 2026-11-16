jutarnja sjednica
Ustavni sud odlučuje o tonskom snimanju rasprava dok prijete nakupljeni predmeti
Na Ustavnom sudu u 10 sati počela je sjednica na kojoj bi trebalo biti odlučeno o spornom tonskom snimanju rasprava te mogućem otvaranju rada ove institucije javnosti, čime se pokušava razriješiti blokada unutar tog suda.
Oglas
Unutarnja kriza kulminirala je nakon što je troje ustavnih sudaca Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan krajem listopada javno poručilo da ne žele sudjelovati na sastancima i sjednicama koje se nezakonito tonski snimaju.
Kao glavni razlog naveli su uvođenje tonskog snimanja sjednica za koje tvrde da je uvedeno jednostrano, bez formalne odluke te da nema uporište u zakonu niti u Poslovniku Ustavnog suda. Uz zabrinutost oko pohrane i moguće zlouporabe snimki troje sudaca upozorilo je i da je zbog svog neslaganja bilo izloženo pritiscima.
S druge strane, predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić odbacuje optužbe i ističe da je praksa snimanja uvedena zbog ranijih nesuglasica oko vjerodostojnosti zapisnika te da su s njome svi bili upoznati.
Staničić je poručio da osobno podržava veću transparentnost i otvaranje sjednica javnosti, ali naglašava da je za donošenje bilo kakvih formalnih odluka nužno da se svi suci vrate za stol i sudjeluju u radu.
Troje sudaca svoj je povratak na sjednice uvjetovalo traženjem da se tonsko snimanje precizno uredi izmjenama poslovnika uz čvrsta jamstva protiv zlouporabe, prestanak pritisaka, rješavanje nesuglasica unutar institucije umjesto putem medija, ali i izravno pozivanje novinara na sjednice.
Staničić je u priopćenju poslanom prošloga tjedna podsjetio da je na snazi odluka svih sudaca Ustavnog suda od 14. rujna 2020. kada je donesen zaključak "da sjednicama Ustavnog suda ni u buduće neće biti nazočni mediji" te da će se javnost rada osiguravati "na druge načine propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda".
Pitanje transparentnosti Ustavnog suda već dulje vrijeme izaziva pozornost javnosti i civilnog društva, budući da su radne sjednice zatvorene za medije još od 2003. godine.
Cijelu situaciju dodatno otežava činjenica da Ustavni sud trenutačno djeluje u krnjem sastavu, sa samo deset od predviđenih trinaest sudaca, jer u Hrvatskom saboru još uvijek nije postignut dogovor o izboru novih članova, što dovodi do gomilanja neriješenih predmeta i dodatnog pritiska na rad ove najviše sudske instance.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas