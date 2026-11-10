Premijer optužio SDP
Plenković: Oporba opstruira izbor ustavnih sudaca
Premijer Andrej Plenković optužio je u utorak SDP za opstrukciju izbora preostalih troje ustavnih sudaca, ustvrdivši da oporba nastoji spriječiti postizanje potrebne dvotrećinske većine za izbor, ali i utjecati na rad Ustavnog suda nauštrb prava građana i ocjene ustavnosti zakona.
"Postoje li neka načela zbog kojih ste spremni izgubiti većinu ili se u vašoj koaliciji svi prosvijetle čim zatreba sačuvati fotelje", upitao je na 'aktualcu' SDP-ov Saša Đujić premijera Andrej Plenkovića, referirajući se na njegovu nedavnu izjavu o "prosvijetljenim" kolegama iz DP-a.
Predsjednik Vlade odgovorio je kako oporba želi sukobe unutar vladajuće većine i pad Vlade, ali da se to neće dogoditi.
"Uzaludan vam je posao. Ja vam tu utakmicu ne mogu izgubiti nikako, a opet ću biti tamo gdje jesam, desni centar, samo malo mršaviji i u boljoj formi nego prije 10 godina", dodao je te pozvao Đujića da se bavi pitanjima za koja je odgovoran, a to je dogovor s vladajućima oko izbora preostalih troje ustavnih sudaca.
Ponovio je da je SDP odustao od dogovora koji su postigli upravo Đujić i HDZ-ov Ivan Malenica u Istanbulu, optuživši lijevu oporbu za političku opstrukciju koja, naglasio je, iz dana u dan dobiva nove problematične dimenzije.
Pritom je ustvrdio da nastoje spriječiti postizanje dvotrećinske većine u Saboru, potrebne za izbor sudaca, ali i da "direktivama" utječu na postojeće ustavne suce koje je imenovala oporba kako bi opstruirali rad Ustavnog suda iznutra nauštrb prava građana i ocjene ustavnosti pojedinih zakona.
"Vaša teza o našoj okupaciji institucija još je jedna izvrnuta teza, vi ste ti koji žele okupaciju institucija", ustvrdio je.
Osvrnuo se i na ocjene o dosad najdesnijoj Vladi, Plenković je istaknuo da se takva ocjena možda može povezati s time što se predsjednik DP-a Ivan Penava i ministar branitelja Tomo Medved bave najtežim zločinima počinjenima nakon 1945. godine, a o kojima se ranije nije govorilo.
S druge strane, ustvrdio je kako prema postignućima ne zna "da li se može biti ljevija vlada od ove koja smo mi".
Plenković: Zakon o pobačaju isti je gotovo 50 godina, ne vidim što je ova Vlada propustila
Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš prozvala je Vladu zbog, kako je istaknula, sustavnog kršenja prava žena. Upozorila je da je prekid trudnoće zakonom zajamčen, ali u praksi mnogim ženama nedostupan zbog velikog broja liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti. Upozorila je i na nedostupnost primarne ginekološke zaštite, navodeći da više stotina tisuća žena nema izabranog ginekologa te da je 40 posto ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti starije od 60 godina.
Plenković je odgovorio kako je zakon koji uređuje prekid trudnoće na snazi gotovo 50 godina. Ne vidi, naglasio je, po čemu bi aktualna Vlada bila odgovornija ili više kriva za postojeće stanje od prethodnih vlada, uključujući i onu u kojoj je Mrak-Taritaš bila ministrica.
"Kako da Vlada, vi ili ja utječemo na osobne odluke liječnika o prizivu savjesti? Kako to spriječiti? Ako imate recept, recite", poručio je.
Istaknuo je da su za osiguravanje funkcioniranja bolnica i pružanje zdravstvenih usluga nadležni ravnatelji, dok Ministarstvo zdravstva prati stanje i provedbu sustava.
Premijer je pritom poručio Mrak-Taritaš da se neće zaboraviti njeno političko naslijeđe, a to je, naveo je, omogućavanje zajedno sa SDP-ovim Mihaelom Zmajlovićem da lokacije poput PPK u Gospiću postanu odlagališta otpada.
Vučković: Što se tiče gospodarenja otpadom u Zagrebu, trebamo biti zabrinuti
Odgovarajući na pitanje HDZ-ove zastupnice Marije Vrhovski o problemima gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, posebno kad je riječ o odlagalištima u Ježdovcu i Jakuševcu, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kazala je da je nakon odrona na Jakuševcu ta lokacija više puta sanirana, no da trajno rješenje još nije pronađeno, a rizici i dalje postoje.
"Što se tiče sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu, trebamo biti zabrinuti. Jakuševac je potrebno trajno zatvoriti i što prije izgraditi Centar za gospodarenje otpadom", poručila je ministrica.
Dodala je da je Ministarstvo u relativno kratkom roku donijelo rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za projekt centra, čija je vrijednost, prema procjenama zagrebačke gradske vlasti iz 2025. godine, iznosila oko 190 milijuna eura bez PDV-a.
Vrhovski je upozorila da se na ilegalnom odlagalištu u Ježdovcu nalazi više od 750.000 tona otpada, i to na području treće zone sanitarne zaštite pitke vode. Ministrica je upozorila na nepoštivanje obveza Grada Zagreba u vezi sa sanacijom izvorišta i zona sanitarne zaštite, da je prema važećem zakonodavstvu i gradskoj odluci Grad dužan donositi trogodišnje programe sanacije, ali da je posljednji donesen za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
To, ocijenila je, pokazuje nesustavan pristup, nedostatak odgovarajućeg okvira i nedovoljnu brigu o zaštiti okoliša i zdravlja građana.
Draženka Polović (Možemo!) uzvratila je da je HDZ-u trebalo 16 godina za potpisivanje ugovora o izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora, dok je Zagrebu za to trebalo četiri godine. "Lako je izračunati da smo četiri puta brži", dodala je.
Ružić: Stvarno siromaštvo smanjeno za dva posto
Odgovarajući na pitanje zastupnika HSU-a Veselka Gabričevića o tome što umirovljenici mogu očekivati u nastavku mirovinske reforme, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da je poboljšanje njihova materijalnog položaja jedno od najvažnijih društvenih pitanja.
Najavio je nastavak mjera za poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika i pripremu sveobuhvatnog zakona o mirovinama. Dodao je i da Vlada planira dodatno unaprijediti sustav socijalne skrbi i zaštitu starijih osoba, među ostalim kroz novi zakon koji će obuhvatiti i zaštitu od nasilja.
Govoreći o pokazateljima siromaštva, rekao je da Vlada prati rizik od siromaštva te da je stvarno siromaštvo smanjeno za dva posto.
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