"Uzaludan vam je posao. Ja vam tu utakmicu ne mogu izgubiti nikako, a opet ću biti tamo gdje jesam, desni centar, samo malo mršaviji i u boljoj formi nego prije 10 godina", dodao je te pozvao Đujića da se bavi pitanjima za koja je odgovoran, a to je dogovor s vladajućima oko izbora preostalih troje ustavnih sudaca.