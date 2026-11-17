ČEKAJU SE KLJUČNE PRETRAGE
Još četvero završilo u istražnom zatvoru zbog smrti Periša: Liječnica nije zaustavila tehničare, tvrdi DORH
Zagrebački Županijski sud u utorak navečer je, na zahtjev tužiteljstva, odredio istražni zatvor za još četvero osumnjičenih zbog teškog ubojstva 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, 21. listopada.
Riječ je o liječnici, dvije medicinske sestre i tehničaru zabilježenima na snimkama bolničkih kamera zajedno s četvoricom ranije uhićenih medicinskih tehničara koji su osumnjičeni zbog teškog ubojstva posebno ranjive osobe te im je određen istražni zatvor 8. studenoga.
Za što ih se tereti?
Tužiteljstvo liječnicu koja je rukovodila medicinskom intervencijom tereti da nije spriječila ranije uhićene tehničare da prema Kristianu Josipu Perišu postupaju protivno pravilima medicinske struke dok su mu "uporabom tjelesne snage" nanijeli veći broj ozljeda. Navode i da je "propustila izdati zapovijed okrivljenim medicinskim tehničarima da odmah prestanu s takvim postupanjem".
Također terete ju da kao ni dvije medicinske sestre i još jedan tehničar "nisu učinili ništa kako bi spriječili takvo životno ugrožavajuće postupanje okrivljenih medicinskih tehničara prema pacijentu, iako su to mogli i trebali učiniti i time spriječiti posljedice za pacijenta koji je u događaju preminuo".
Pritvoreni zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke
Liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar u istražnom će zatvoru ostati zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kako se doznaje riječ je o zaštitaru i djelatnici bolnice koji su se nalazili u sobi za vrijeme intervencije nad preminulim pacijentom.
Sutkinja istrage je odbila prijedlog tužiteljstva da ih se pritvori i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te posebno teških okolnosti njegova počinjenja, zbog čega su pritvoreni ranije uhićeni medicinski tehničari.
Jučer uhićeni su, kako se doznaje, tijekom ispitivanja negirali krivnju. Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo tereti ih da su svojim ponašanjem propustili spriječiti Periševu smrt, odnosno da su u počinjenju teškog ubojstva sudjelovali nečinjenjem, zbog čega im, u slučaju pravomoćne presude, također prijeti kazna dugotrajnog zatvora.
Počinjenje kaznenog djela nečinjenjem
Kazneni zakon za počinjenje djela nečinjenjem odgovornim smatra okrivljenika koji propusti spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice kaznenog djela, iako je to bio pravno obvezan učiniti. U tom je slučaju okrivljenikovo propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela aktivnim činjenjem.
Nakon jučerašnjih uhićenja i iskaza na policiji osumnjičeni su prespavali u policijskom pritvoru, a potom su odvedeni na ispitivanje u zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo koje je protiv njih pokrenulo istragu i zatražilo istražni zatvor.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je ranije u utorak da će policija istražiti sve okolnosti curenja snimke teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša u jankomirskoj Klinici za psihijatriju Sv. Ivan, za koju mediji navode da je procurila iz policije.
Još se čekaju dodatni toksikološki i histološki nalazi nakon obdukcije
Prema saznanjima portala Index, snimku brutalnog postupanja prema Perišu, koja je procurila u javnost, dvoje policijskih službenika mobitelom je snimalo sa zaslon računala na kojem se reproducirala snimka bolničkog videonadzora.
Originalnu snimku policiji je prethodno predao odvjetnik bolnice, dodaje portal, navodeći kako glasovi koji se čuju na snimci pripadaju policajcima koji su je presnimavali. Izvorna snimka bolničkog videonadzora nema ton jer sustav nadzornih kamera bilježi samo sliku, dodaje Index.
Nakon objave snimke postupanja prema Perišu ostavku je podnijela ravnateljica Klinike Majda Grah, a uslijedile su i ostavke drugih članova vodstva bolnice i upravnog vijeća.
Dvije ključne pretrage mogu se čekati tjednima
Ministarstvo zdravstva prošlog je tjedna priopćilo da je zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta te da se nadzor nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti, uključujući moguću odgovornost ravnateljice i upravnog vijeća.
Istovremeno iako je obdukcija Periševa tijela obavljena odmah nakon smrti još nisu dovršeni dodatni toksikološki i histološki nalazi.
Riječ je o dvije ključne dodatne laboratorijske pretrage koje se rade nakon obdukcije kako bi se s potpunom sigurnošću utvrdio točan uzrok i mehanizam smrti. Provodi ih Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a rezultati se, kako se doznaje, mogu čekati i tjednima.
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