Francuska kreće u lov na ubojicu Jean-Michela Nicoliera: "Ako Beograd nije čuo Zagreb, čut će kad zagrmi iz Pariza"

Obitelj Nicolier ne želi da se postupak zaustavi na Petkoviću. Odvjetnik Dubois najavio je da će tražiti postupanje i protiv drugih osoba koje povezuje sa zločinom na Ovčari. Među njima su bivši časnik JNA Veselin Šljivančanin te pripadnici tadašnje Teritorijalne obrane Stanko Vujanović i Nada Kalaba.