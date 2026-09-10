uskoro završava istraga
Francuska kreće u lov na ubojicu Jean-Michela Nicoliera: "Ako Beograd nije čuo Zagreb, čut će kad zagrmi iz Pariza"
Uskoro će biti završena francuska istraga o ubojstvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je ubijen nakon pada Vukovara.
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Prema informacijama Jutarnjeg lista, pariška sutkinja Carole Vujasinovic, koja vodi slučaj, priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka.
Francuski istražitelji sumnjaju da je upravo on sudjelovao u Nicolierovu ubojstvu na Ovčari.
Informaciju je potvrdio odvjetnik Nicolierove obitelji Ghislain Dubois, koji tvrdi da je istraga praktički završena.
"Ako Beograd nije čuo Zagreb, čut će kad zagrmi iz Pariza", poručio je Dubois, najavljujući nastavak pravne borbe protiv svih za koje obitelj smatra da su odgovorni za smrt francuskog dragovoljca.
Obitelj Nicolier ne želi da se postupak zaustavi na Petkoviću. Odvjetnik Dubois najavio je da će tražiti postupanje i protiv drugih osoba koje povezuje sa zločinom na Ovčari. Među njima su bivši časnik JNA Veselin Šljivančanin te pripadnici tadašnje Teritorijalne obrane Stanko Vujanović i Nada Kalaba.
Ubijen na Ovčari
Jean-Michel Nicolier sudjelovao je u obrani Vukovara i postao jedan od najpoznatijih stranih dragovoljaca u Domovinskom ratu. Nakon pada grada 18. studenoga 1991. odveden je iz vukovarske bolnice zajedno s brojnim ranjenicima i civilima. Dva dana poslije ubijen je na Ovčari.
Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i identificirani tek 2025. godine, nakon više od 30 godina potrage.
Hrvatska istraga godinama bez napretka
Hrvatsko pravosuđe posljednjih je godina pokušavalo rasvijetliti Petkovićevu ulogu u zločinu, no postupak je, prema ranijim navodima hrvatskih institucija, nailazio na probleme zbog izostanka suradnje Srbije.
Budući da je Nicolier bio francuski državljanin, slučaj je potom preuzelo francusko pravosuđe. Francuski istražitelji sada su, čini se, blizu završetka postupka, a eventualno izdavanje međunarodnog naloga za uhićenje moglo bi dodatno povećati pritisak na Srbiju.
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