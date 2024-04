Veliko sučeljavanje 10 kandidata bez Plenkovića i Grbina: Pročešljali pet glavnih tema, pale i teške riječi

Podijeli :

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uoči parlamentarnih izbora koji su za pet dana, u srijedu 17. travnja, HRT je organizirao sučeljavanje predstavnika političkih stranaka i koalicija. Sučelili su se predstavnici deset lista, stranaka ili koalicija koje prema istraživanju HRejting prelaze 4 posto potpore ispitanika u barem jednoj izbornoj jedinici.

U skladu s pravilima HRT-a uzet je postotak malo niži od 5-postotnog izbornog praga kako bi bili sigurni da će ovo sučeljavanje obuhvatiti one liste koje imaju najviše izgleda ući u novi, 11. saziv Hrvatskog sabora.

Velika novinska agencija objavila analizu parlamentarnih izbora: “HDZ gubi većinu”

Došlo je deset predstavnika lista stranaka i koalicija, a to su abecednim redom – iz Domovinskog pokreta Tomislav Josić, iz Fokusa Davor Nađi, iz HDZ-a Marin Piletić, iz IDS-a Dalibor Paus, iz Mosta Nikola Grmoja, iz stranke Možemo Sandra Benčić, iz nezavisne platforme Sjevera Matija Posavec, iz Radničke fronte Katarina Peović, iz SDP-a Mirela Ahmetović i Milivoj Špika iz platforme Umirovljenici zajedno.

Pet je grupa pitanja od gospodarstva i financija, preko borbe protiv korupcije i stanja u pravosuđu, pa sve do problema demografije i migracija, potom zdravstva, socijale i obrazovanja i konačno svjetonazorskih pitanja, oko kojih se uvijek lome politička koplja.

Na početku su predstavnici stranaka, koalicija i lista dobili po minutu za predstavljanje abecednim redom.

Gospodarstvo i financije

Prvo pitanje je prosječna hrvatska plaća. Je li to dovoljno za normalan život?

“To nije kakvu Hrvatsku vidimo, želimo da bude prosperitetnija. Naš plan je jednostavan – pokazali smo da znamo ukidat poreze i privlačit investicije. Potrebno je smanjiti porez na dohodak, režije, javni prijevoz i smanjiti trošarine na gorivo. Cilj je smanjiti što više poreza i staviti novac građanima u džepove”, rekao je Fokusov Davor Nađi.

Marin Piletić komentirao je poskupljenja, naglašavajući da vlada regulira cijene za 30 proizvoda, ali i struje, naftnih derivata. “Paketima vrijednima 7,7 milijardi vlada je spriječila udar na džep građana”, rekao je HDZ-ov ministar.

Nikola Grmoja rekao je da će Hrvatima nastaviti padati standard ako HDZ ostane na vlasti, a Sandra Benčić je rekla da prema posljednjim podacima imamo najvišu inflaciju u Europi.

Posavec: Optužnica protiv mene je potez obračuna države s političkim neistomišljenicima Grmoja: Plenković se boji sučeljavanja, a želi još četiri godine mandata Novo istraživanje: Rijeke pravde ispred HDZ-a u važnoj izbornoj jedinici

“HDZ nas je doveo u poziciju da smo ovisni o uvozu hrane i nismo samodostatni”, rekla je Benčić.

Milivoj Špika kaže da HDZ ne nudi nikakvo povećanje mirovina, nego to nude Umirovljenici zajedno.

“Inflacija je klasno pitanje i svakako je puno veća za one najsiromašnije. Nevjerojatno je da se HDZ hvali rastom plaća u trenutku kad imamo minimalnu plaću upola manju od slovenske. Dolazi recesija i pitanje kako će vladajući odgovarati na nadolazeću recesiju”, rekla je Katarina Peović iz Radničke fronte.

HDZ-ov ministar je iskoristio repliku i rekao da je apsolutno netočno da je inflacija pojela rast plaća i mirovina u Hrvatskoj, a kome vjeruju građani reći će na izborima 17. travnja.

SDP-ova Mirela Ahmetović rekla je da 850.000 radnika zarađuje 1000 eura mjesečno i s time se ne može živjeti. Špika iz Umirovljenika zajedno kaže da su plaće i mirovine sada realno manje nego što su to bile jer je košarica sada skuplja 50 posto.

Grmoja kaže da Piletićeva nervoza na sučeljavanju pokazuje kakvo je pravo stanje u HDZ-u i da je dobro što ga je Plenković poslao umjesto da je sam došao.

“Na ovom primjeru možete vidjeti da se svi sukobljavaju, a nemaju konkretno rješenje. Zašto dolazi do stagnacije plaća? Zato što je vlada omogućila uvoz strane radne snage. U trenutku kad se trebaju dignuti plaće, vlada omogućava uvoz stranih radnika u gotovo robovskim uvjetima”, rekla je Katarina Peović.

Nađi kaže da bi Hrvatska bila u recesiji da trenutno ne dobiva ogromna sredstva u EU-u. Peović ističe da do stagnacije plaća dolazi zato što je vlast omogućila uvoz strane radne snage u robovske radne uvjete

Piletić je odgovorio Grmoji i rekao da nije bilo potrebe da Plenković večeras dolazi jer su Mostovci svoje utakmice izgubili. “Tko će se zapravo osramotiti, vidjet ćete u srijedu u 19 sati.”

Procjene kažu da ima 400.000 stanova u kojima se ne troši struja. Treba li nam porez na nekretnine?

Benčić je rekla da je HDZ u EU bio prvak u najvećoj stopi rasta cijena nekretnina. “Naši građani su itekako zbog toga trpjeli i mnogi su otišli iz Hrvatske jer to nisu mogli izdržati. Nekretnine više ne služe za stanovanje nego za špekulativni kapital, do toga je doveo HDZ. Mi predlažemo da se oporezuje od treće pa nadalje nekretnine i to progresivno.”

Peović je rekla da se slaže da treba oporezivati nekretnine. “Ali to nije dovoljno, treba oporezivati jedan posto najbogatijih, a ne tzv. srednju klasu. I to nitko osim Radničke fronte ne želi objasniti ljudima.”

Benčić je replicirala da Možemo to planira napraviti progresivnim stopama poreza na nekretnine. “Pored toga, trebamo napraviti i javnu stanogradnju kako bi si naši građani mogli priuštiti svoju stanogradnju.”

Nađi ističe da bi trebalo ići u smjeru ukidanja poreza, posebice na kupovinu prve nekretnine. “Ja još nisam vidio da su se cijene smanjile povećavanjem poreza.”

Pravosuđe i borba protiv korupcije

Što se očekuje od Ivana Turudića, novog državnog odvjetnika?

Piletić kaže da očekuje da se ponaša upravo onako kako se ponašao i dok je bio sudac kada je osuđivao one koji su uhvaćeni u korupciji. “Očekujem da bude profesionalan kao što je to bio i dosad jer zamjerke nismo prije čuli.”

Benčić kaže da sve o HDZ-u govori činjenica da je za šefa DORH-a odabrao čovjeka kojem je dokazao da je lagao, da se nalazio s kriminalcima kojima je sudio i o osobi o kojoj smo sve saznali iz poruka Josipe Rimac.

Bojan Ivošević prijavio HDZ-ov skup za remećenje javnog reda i mira FOTO / Milanović poslao poruku biračima: “Sve znate” VIDEO / Todorićeva bizarna objava: U pregači napravio sendvič za Plenkovića

Treba li Hrvatskoj Ured europskog tužitelja?

Paus iz IDS-a kaže da svakako treba. “Ljudi nemaju povjerenja u naše pravosuđe. Treba jačati povjerenje u pravosuđe. Iako tamo ima čestitih ljudi, materijalni uvjeti i njihove plaće nisu dovoljno velike. Nije se dovoljno ulagalo u taj sustav i sada imamo što imamo.”

Josić kaže da nam treba EPPO. “Naše pravosuđe neće puno toga procesuirati. Pokazalo se to u slučaju Mustača i Perkovića. Da smo čekali naše pravosuđe, nikad ih ne bi osudili.”

Je li uključivanje predsjednika Milanovića legitimno ili protuustavno?

Grmoja nije htio odgovoriti na pitanje koje je postavljeno njemu. “O tome sam već sve rekao, pa ću govoriti o Mostovom programu. Trebaju nam novi ljudi na čelu svih naših institucija. Potreban nam je zakon o porijeklu imovine, da porezna uprava dobro gleda tko ima kakva primanja, a kakvu ima imovinu. Tek onda ćemo imati stvarni obračun s korupcijom. Neka EPPO-a, ali njih zanima samo europski novac.”

Trebamo li zadržati Ustavni sud?

Benčić kaže da naravno da treba. “Ustavni sud je ovdje i da ispituje slučajeve kada su povrijeđena prava običnih građana. Više tamo ne smijemo slati islužene političare. Moraju se birati ljudi kojima je lojalnost na strani ustava, a ne na strani političke stranke.

Nemate procedure, izmjene zakona, ni institucije koja će nas spasiti od korupcije ako je HDZ na vlasti jer je HDZ zarobio sve u ovom društvu.”

Piletić joj je replicirao. “Neumjesno je slušati kolegicu Benčić. Ona je zarobila sve institucije u Zagrebu. Vidjeli ste da ne znate upravljati Zagrebom i ne znam kome bi palo na pamet dati vam da upravljate Hrvatskom.”

Benčić mu je odgovorila. “S Bandićem ste doveli grad do bankrota. To je vaše nasljeđe. Vi ste stranka pravomoćno osuđena na korupciju.”

Špika kaže da kod našeg pravosuđa ne valja jer je dio korupcije i u našem pravosuđu. “Bakicu koja prodaje na placi će odmah procesuirati, a one koji su opljačkali golem novac procesuiraju godinama. Mi smo banana država jer nam pravosuđe ne funkcionira.”

Demografija i migracije

Hrvatskoj nedostaje radne snage, a to se najviše osjeti u turizmu. Na to pitanje odgovorio je Paus iz IDS-a. “To nije nova situacija. Imali smo to i u Jugoslaviji. Imamo potrebu za radnicima, ali smo iscrpili bazen na području bivše Jugoslavije. Moramo napraviti da naši radnici ne odlaze.”

Grmoja kaže da tisuće migranata krše hrvatske zakone i ustav. “Jedini smo koji se zalažu da vojska izađe na granicu i spriječi ilegalne ulaske migranata u Hrvatsku. Nažalost, SDP, HDZ i ostali se zalažu za globalističke politike.”

ANKETA / Hoćete li izaći na izbore 17. travnja? Plenković: Građani mogu birati između najvažnije stranke i onih koji izmišljaju krize Obersnel: HDZ je ubacio Butkovića u sukob s Milanovićem kako bi predsjednik preusmjerio pažnju s glavne mete

Benčić je rekla da je velika većina građana u Hrvatskoj prihvatila strane radnike. “Pitanje integracije je dugotrajan proces i moramo paziti da se osigura učenje jezika, da ih ne gledamo samo kao radnike, već kao i ljude, da nema getoizacije u stambenog zbrinjavanja stranih radnika i da se trudimo da ih pokušamo zadržati.”

Grmoja kaže da ne možemo integrirati onoga tko se ne želi integrirati. “Zašto taj novac ne uložimo u naše ljude.”

Posavec podsjeća da je na HZZ-u 103.000 nezaposlenih, pa treba vidjeti mogu li oni na tržište rada.

Stanari se bune da su neki stanovi pretvoreni u spavaonice za desetke radnika, najviše iz Nepala i Indije. Peović kaže da je jedini razlog zašto se uvode strani radnici jest da se pogoduje poduzetnicima da mogu imati jeftinu radnu snagu.

“Jedini se zalažemo za vraćanje kvota za strane radnike.”

Josić iz DP-a rekao je da nema ništa protiv stranih radnika. “Oni su obični ljudi koji su tu došli raditi, ali sam protiv migracija.”

Piletić kaže da Hrvatska u posljednjih nekoliko godina ima jedan od najvećih gospodarskih rasta. “Zato nam je naglo došla i potreba za radnom snagom. Zamjena stanovništva nikako nije politika HDZ-a, to se dogodilo zbog rasta Hrvatske, što je posljedica politike ove vlade.”

Peović mu je replicirala. “Nevjerojatno je da se Piletić hvali politikama HDZ-a. Vi donosite zakon kojim će omjer domaćih i stranih radnika biti 1:12.”

Nađi kaže da je HDZ uništio cijelu Hrvatsku ekonomiju. “Mi privlačimo visoku radnu snagu koji daje dodatnu vrijednost Hrvatskoj.”

Svjetonazorska pitanja

Grmoja je upitan o trzavici unutar Mosta, a vezano uz pitanje prava pobačaja kao prava žene. “To su nijanse u pogledima. Stav Mosta je jasan. I Marija Selak Raspudić smatra da život počinje začećem. Vrlo vjerojatno ćemo u jednoj fazi naše povijesti shvatiti da će pobačaj kao takav postati nezamisliv.”

Benčić kaže da se zalažu za jednakost za svih građana na pitanje o posvajanju djece od strane istospolnih parova. “Nama su svi građani Hrvatske jednaki, bez obzira na sve.”

Zbog pitanja o pobačaju na N1 zaiskrilo među mostovcima, a evo kako je to zapravo izgledalo Bartulica: Ono što Milanović radi pokazuje da mu je ego iznad Hrvatske, a ništa nije iznad Hrvatske! Bauk: Mi ćemo dobiti više mandata, oni će ih dobiti manje. I to je to

Župan Posavec kaže da Crkva ne smije zauzimati strane uoči izbora. “Moramo dati mogućnost svakoj školi da uvede građanski i zdravstveni odgoj. To rade Rijeka i Zagreb, to je pametno i tako će se politika odmaknuti od svjetonazorskih i ideoloških pitanja, a više se posvetiti struci.

Peović je komentirala slučaj Dalibora Matanića. “Malo se previše bavimo svjetonazorskim pitanjima. Za nas je temeljno i osnovno pitanje radničko pravo. Ljevica je izgubila mnoge bodove jer se previše bavila svjetonazorskim pitanjima, a malo pitanjima prava radnika.”

Ahmetović kaže da je SDP prvak uvođenja građanskog odgoja i da to planiraju napraviti u cijeloj Hrvatskoj. “Upravo ova pitanja pokazuju koliko je nužno da djeca od malih nogu uče koliko su jednaki i ravnopravni. Ključno je da vjeronauk bude izborni, a ne obavezni predmet i da svatko ima pravo odlučiti hoće li ga pohađati ili ne i da nema diskriminacije među djecom.”

Piletić je pitao Ahmetović što su to SDP-ove škole, a ona mu odgovorila da su građani upravo svjedočili povlaštenoj poziciji HDZ-ovog predstavnika u debati. Potom je napala voditelje da je Piletić cijelu debatu bio povlašten i da mu nisu brojali replike, a stalno je replicirao i upadao u riječ.

Josić kaže da Hrvatskoj nije trebala Istanbulska konvencija već da su nam hrvatski zakoni dovoljni. “Ništa nama ne treba, ni marakeška, istanbulska niti bilo kakva konvencija… Jedino što smo time dobili smo dobili rodnu ideologiju.

“Isto tako, dobili smo femicid, a i Lex Ap s njima, pa u paketu uvijek dobijemo loše stvari.”

Nađi kaže da nam ne treba obavezni vojni rok već da treba jačati profesionalnu vojsku. “Kupuju se avioni za nekakvu reklamu, a sve drugo se zapostavlja. HDZ ovakve stvari čisto spominje zbog izbora, tu pucaju na domoljubne osjećaje.

Kad nam je dron uletio usred Zagreba, toliko o tome koliko stvarno HDZ brine o funkcioniraju hrvatske vojske i koliko se mi možemo osjećati sigurno i zaštićeno.”

Paus ne bi zabranjivao narodnjačke koncerte, iako se to nažalost dogodilo u Puli. “To je nama neprihvatljivo”, rekao je IDS-ovac.

Zdravstvo, socijala i obrazovanje

U posljednjem bloku pitanja, Benčić je dobila pitanje o odnosu javnog i privatnog zdravstva. Kaže da se smanjenje lista čekanje može postići i stimulacijom prekovremenog rada liječnika.

Paus kaže da u Istarskoj županiji postoji burza liječnika, koji mogu prekovremeno raditi u drugoj javnoj instituciji i to funkcionira.

Peović kaže da Radnička fronta traži ukidanje dvojnog rada liječnika, jer neki pribjegavaju koruptivnim praksama.

Milić o sukobu ministra s Milanovićem: Butković nije lagan protivnik Milanović: Plenković će se baviti Butkovićem kad mu ovaj bude radio o glavi Benčić poziva Ustavni sud da do izbora kažu je li kampanja prošla regularno

Peović kaže da treba prestati financirati privatne bolnice. “To je počelo s argumentom da će se tako smanjiti liste čekanja, a one se nisu smanjile.

Ove privilegirane skupine nam uništavaju javno zdravstvo. To je samo komercijalizacija javnog zdravstva. Mi smo jedini protiv toga, ostali ovdje će vam zagovarati ovo što je sada.

Privatno zdravstvo parazitira na javnom i tu treba napraviti kirurški rez.”

Benčić ističe da planiraju zaustaviti galopirajuću privatizaciju javnog zdravstva. “Bojim se da ćemo izgubiti jako velik broj liječnika.”

Posavec kaže da Hrvatska godišnje troši 7.1 milijardu eura na zdravstvo, što je dovoljno novca, ali nema želje da on bude efikasan.

“Primjerice, bolnicama bi trebalo plaćati po izvršenju”, kaže Posavec.

DP-ov Josić kaže da je živio u Njemačkoj, tamo se svaki pregled može napraviti u jednom danu. Nije mu jasno zašto to nije tako i u Hrvatskoj.

Govoreći o projektu Zaželi s gerontodomaćicama, Špika kaže da je to dobar projekt, ali bi trebalo ugrađivati dizala zbog osoba s invaliditetom koji su u Hrvatskoj građani drugog reda.

Nađi je odgovorio na pitanje o zabrani mobitela u školama, ocjenjujući da to ne treba zabraniti kompletno, ali nastavnici to mogu napraviti tijekom nastave.

Problem mentalnog zdravlja mladih treba adresirati, napomenuo je, dodajući da to eskalira. Govoreći o vršnjačkom nasilju, Piletić se pozvao na osnivanje Obiteljskog centra i međuresorni dogovor za jačanje prevencije nasilja.

Posavec kaže da je milijarda eura osigurana za cjelodnevnu nastavu i nadogradnju škola, a gotovo ništa se nije dogodilo. On naglašava važnost obrazovanja. Grmoja kaže da se mentalnom zdravlju djece treba puno više posvetiti. Istaknuo je kockanje i zabranu reklamiranja oko obrazovnih institucija jer nitko o tome ne govori.

Benčić mu je replicirala i rekla da je to dio njihovog programa.

Nađi kaže da HDZ šikanira velike gradove u kojima nije na vlasti i tako provodi diskriminaciju. Piletić kaže da je HDZ pomogao ne samo Gradu Zagrebu, nego svim županijskim središtima, te im je u interesu razvijati svaki pedalj hrvatske zemlje.

Cijelu debate pogledajte na HRT-u.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Optička iluzija: Svi mogu vidjeti dva lica, samo oni s visokim IQ-om uočit će tri Perete li i vi gaćice pogrešno? Liječnica je otkrila pravi način