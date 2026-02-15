VIDEO / Širi se nova snimka Dabre: Pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu. Oglasio se i Dabro

“Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta”, poručio je Hrebak.