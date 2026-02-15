Oglas

VIDEO / Širi se nova snimka Dabre: Pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu. Oglasio se i Dabro

N1 Info
15. velj. 2026. 15:53
16:51
Patrik Macek/PIXSELL

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjeva saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Potom zastaje i poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića...

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, piše Večernji list.

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a onda je na kraju dodao ustaške stihove i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu..

Reagirao Hrebak

Na Dabrine istupe reagirao je predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) Dario Hrebak, također član vladajuće većine. U objavi na društvenim mrežama poručio je kako je neprihvatljivo dovoditi u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu, Stjepana Radića i Antu Pavelića. 

“Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta”, poručio je Hrebak.

Javio se Dabro

"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata".

Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću.

Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih.

A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi.

Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme.

Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate", napisao je Dabro na svom Facebook profilu.

Ante Pavelić Josip Dabro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

