Milijuni radnika u Njemačkoj bit će pogođeni: Od bruto plaće od 4.000 eura, ostat će im samo 2.000

Doprinosi za socijalno osiguranje u Njemačkoj rastu: Studija upozorava na rast na 50 posto do 2035. godine. Milijuni radnika suočavaju se s drastičnim gubitkom neto prihoda.
Doprinosi za socijalno osiguranje mogli bi se popeti na rekordnih 50 posto u sljedećih deset godina. S bruto plaćom od 4.000 eura, 2.000 eura potrošilo bi se samo na zdravstvo, dugotrajnu skrb, mirovinu i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Ove sumorne brojke dolaze iz nedavne projekcije Instituta IGES, koju je naručio DAK-Gesundheit, piše Fenix magazin.
"Već očekujemo još jedno naglo povećanje stopa doprinosa za sljedeću godinu“, upozorio je voditelj projekta za zdravstvenu politiku, na predstavljanju studije. Doprinosi za zdravstveno osiguranje mogli bi porasti sa sadašnjih 17,7 posto na 18,3 posto, pišu njemački mediji.
Do 2033. godine, granica od 20 posto je čak moguća. Problem nije ograničen samo na zdravstveno osiguranje. Osiguranje dugotrajne skrbi također se suočava s ogromnim pritiskom: Stopa doprinosa mogla bi skočiti s 3,8 na 4,1 posto u 2027., pa čak i popeti se na 5,0 posto do 2033. godine.
Gubitak plaća
U sustavu mirovinskog osiguranja stopa doprinosa u početku će ostati stabilna na 18,6 posto, ali će se zatim zbog demografskih čimbenika povećati na oko 21 posto do 2035. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti moglo bi se povećati s trenutnih 2,6 posto na 3,4 posto. Razlozi za drastično povećanje su višestruki: 2027. godine istječu savezni zajmovi kojima je vlada podupirala sustav socijalnog osiguranja.
Istodobno, rashodi i dalje naglo rastu – za 6,8 milijardi eura samo u zdravstvenom osiguranju zbog većih troškova liječenja, pišu njemački mediji.
"Samo mjere financiranja njemačke vlade neće postići srednjoročno do dugoročno smanjenje doprinosa“, sažima voditelj studije. Zdravstveni osiguravatelji upozoravaju zbog problema s financiranjem, a oni s obveznim zdravstvenim osiguranjem moraju doprinijeti liječničkim pregledima primatelja osnovne pomoći.
Obećano socijalno jamstvo nestaje
“Ovaj dramatičan razvoj događaja trebao bi biti posljednji udarac upozorenja za sve uključene”, izjavio je u priopćenju za javnost DAK. Poziva se na stabilizacijski pakt u tri faze: Prvo, rashodi bi se trebali povećavati samo u skladu s prihodima.
Također želi smanjiti porez na dodanu vrijednost na lijekove s 19 na sedam posto, što bi uštedjelo 5,3 milijarde eura. Dugoročno su potrebne dalekosežne strukturne reforme za stabilizaciju sustava.
Nekada obećano socijalno jamstvo od maksimalno 40 posto tako odlazi u daleku budućnost. Predviđa se da će ukupni doprinosi za socijalno osiguranje dosegnuti 43,6 posto već 2027.
U najgorem slučaju, mogli bi dosegnuti čak 53,7 posto do 2035. Za milijune radnika to znači da im preostaje sve manje neto plaće.
