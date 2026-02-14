Milijuni radnika u Njemačkoj bit će pogođeni: Od bruto plaće od 4.000 eura, ostat će im samo 2.000

U sustavu mirovinskog osiguranja stopa doprinosa u početku će ostati stabilna na 18,6 posto, ali će se zatim zbog demografskih čimbenika povećati na oko 21 posto do 2035. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti moglo bi se povećati s trenutnih 2,6 posto na 3,4 posto. Razlozi za drastično povećanje su višestruki: 2027. godine istječu savezni zajmovi kojima je vlada podupirala sustav socijalnog osiguranja.