Jetra najviše strada od ove navike, a nije alkohol

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Hepatology utvrđeno je da fruktoza, odnosno šećer u tekućem obliku, može negativno utjecati na metabolizam jetre. U istraživanju su sudjelovala 94 muškarca u dobi od 18 do 30 godina s indeksom tjelesne mase nižim od 24. Odabrani su upravo zbog niže tjelesne mase i kako bi se smanjila mogućnost da su već imali nakupljene masnoće u jetri.