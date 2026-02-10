Jetra najviše strada od ove navike, a nije alkohol

Šećeri i slatka pića, rafinirani ugljikohidrati, prerađena hrana, crveno meso i alkohol posebno štete jetri. Upravo od tih namirnica jetra najviše strada.
Što ne voli vaša jetra?
Ne voli pet skupina namirnica zbog kojih je najviše opterećena i oštećena. Riječ je o prehrambenim navikama kojih se često teško odričemo, osobito slatkiša i grickalica.
Mogli bismo ih jesti danima jer ih organizam traži, no važno je znati da tijelo reagira na sve što unosimo. Čak i namirnice koje se na prvi pogled čine bezazlenima mogu imati negativan utjecaj na zdravlje, a jetra je među organima koji zbog toga najviše trpe.
Što kažu istraživanja?
Istraživanja pokazuju da konzumacija umjerenih količina dodanih šećera može udvostručiti proizvodnju masti u jetri, što može dovesti do masne bolesti jetre, ali i dijabetesa tipa 2. Čak i manji unos dodatnih šećera može izazvati promjene u metabolizmu.
U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Hepatology utvrđeno je da fruktoza, odnosno šećer u tekućem obliku, može negativno utjecati na metabolizam jetre. U istraživanju su sudjelovala 94 muškarca u dobi od 18 do 30 godina s indeksom tjelesne mase nižim od 24. Odabrani su upravo zbog niže tjelesne mase i kako bi se smanjila mogućnost da su već imali nakupljene masnoće u jetri.
Korištenjem metaboličkih markera utvrđeno je da sudionici tijekom istraživanja nisu unosili više kalorija nego prije. Ipak, iako je kalorijski unos ostao isti, konzumacija napitaka zaslađenih šećerom i fruktozom negativno je utjecala na njihovo zdravlje, uključujući povećanu proizvodnju masti u jetri, prenosi Krstarica.
Američko udruženje za srce savjetuje da unos dodanog šećera ne prelazi 6 posto dnevnog kalorijskog unosa. Primjerice, većina žena trebala bi unositi najviše 100 kalorija iz dodatnog šećera dnevno, što odgovara otprilike šest žličica ili 25 grama. Muškarcima se preporučuje najviše 150 kalorija, odnosno devet žličica ili 36 grama.
Unatoč tome, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti navodi da prosječan Amerikanac dnevno unese čak 17 žličica fruktoze. Razlog tome leži u činjenici da mnoge prerađene namirnice koje svakodnevno konzumiramo sadrže dodane šećere, često skrivene. Nalaze se u raznim žitaricama za doručak, sirevima, ali i gotovim obrocima iz mikrovalne pećnice.
Zaslađena pića u bocama, osobito sokovi, ozbiljan su znak za uzbunu. Ako želite uravnoteženu prehranu i zdravu jetru, važno je obratiti pozornost na navike koje bi trebalo izbjegavati.
Šećer i slatka pića
Pića zaslađena šećerom, poput gaziranih i sportskih napitaka, kao i deserti i slatkiši, glavni su izvori dodanog šećera koji šteti jetri. Šećer i kukuruzni sirup iz tih izvora pretvaraju se u masnoće jer se ne koriste kao izvor energije.
Rafinirani ugljikohidrati
Pekarski proizvodi i kolači pripremljeni od rafiniranih žitarica, poput peciva, krafni i đevreka, kao i bijeli kruh te peciva za hamburgere i hot-dog, podižu razinu šećera u krvi i mogu dovesti do inzulinske rezistencije.
Prerađena hrana
Smrznuti obroci te proizvodi koji dolaze u kutijama ili konzervama spadaju u visoko prerađenu hranu. Osim rafiniranih ugljikohidrata i dodanih šećera, često sadrže i velike količine soli.
Crveno meso
Iako je korisno za osobe s anemijom, crveno meso ima i svoje loše strane. Kao izvor zasićenih masti povezano je s masnom bolešću jetre. Hrana bogata mastima snažno potiče povećanje triglicerida u jetri.
Alkohol razara jetru
O štetnosti alkohola mnogo se zna, no važno je istaknuti da čak i umjerena konzumacija potiče dodatno nakupljanje masti u jetri. Zbog toga se, ako je moguće, preporučuje potpuno izbjegavanje alkohola.
Savjet
Uklanjanje nezdravih navika koje najviše štete jetri može značajno poboljšati njezino zdravlje, a pritom može pomoći i u gubitku tjelesne težine, ako vam je to cilj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare