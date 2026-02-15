Provjerili smo u HZZO-u koliko Hrvata je otkazalo dopunsko osiguranje zbog poskupljenja

"Preliminarni podaci s kojima HZZO raspolaže pokazuju da je određeni broj osiguranika otkazao policu, no ne radi o značajnijem broju. Najveći broj naših građana ipak je prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje. Iz navedenog zaključujemo da osiguranici razumiju nužnost ove promjene koja će svima omogućiti dostupnu zdravstvenu zaštitu i nadalje", odgovorili su nam iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).