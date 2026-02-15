S 9,29 na 15 eura
Provjerili smo u HZZO-u koliko Hrvata je otkazalo dopunsko osiguranje zbog poskupljenja
Od 1. veljače na snazi je nova cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a – umjesto 9,29 eura, osiguranici sada plaćaju 15 eura mjesečno. Poskupljenje je mnoge stavilo pred izbor: prihvatiti višu cijenu ili raskinuti policu. Provjerili smo koliko je građana otkazalo ugovor.
Nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a od 1. veljače iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje, te će se primjenjivati na sve važeće i nove police.
HZZO ističe da je riječ o prvom povećanju cijene dopunskog osiguranja nakon 12 godina. Dosadašnja mjesečna rata iznosila je 9,29 eura, odnosno 111,49 eura godišnje.
Osiguranici HZZO-a koji dopunsko plaćaju mjesečno od veljače trebaju početi uplaćivati 15 eura, a više o promjenama koje su stupile na snagu pročitajte ovdje.
"Ne radi se o značajnijem broju"
Mnogi su se našli u bezizlaznoj situaciji – morali su ili pristati na novu cijenu ili raskinuti ugovor. Koliko je osiguranika do sada raskinulo ugovor zbog poskupljenja pitali smo HZZO.
"Preliminarni podaci s kojima HZZO raspolaže pokazuju da je određeni broj osiguranika otkazao policu, no ne radi o značajnijem broju. Najveći broj naših građana ipak je prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje. Iz navedenog zaključujemo da osiguranici razumiju nužnost ove promjene koja će svima omogućiti dostupnu zdravstvenu zaštitu i nadalje", odgovorili su nam iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Kako otkazati dopunsko preko HZZO-a?
Iz HZZO-a navode da su podaci o mogućnosti raskida police dopunskoga zdravstvenog osiguranja HZZO-a utvrđeni općim uvjetima sklapanja ugovora o polici dopunskoga zdravstvenog osiguranja HZZO-a.
"Ugovaratelj može pisanim putem otkazati ugovor uz otkazni rok od tri mjeseca uz obvezu plaćanja pripadajuće premije, a za koje vrijeme ostvaruje sva prava iz dopunskoga zdravstvenog osiguranja. Ugovaratelj s kojim je raskinut ugovor ili koji je otkazao ugovor, obvezan je HZZO-u platiti razliku između troškova zdravstvene zaštite i iznosa pripadajuće premije ako su troškovi zdravstvene zaštite viši od iznosa premije pripadajuće razdoblju osiguranja do dana raskida, odnosno otkaza ugovora, osim u slučaju kada je osigurateljno razdoblje trajalo godinu dana."
