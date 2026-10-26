IZ ITALIJE U BENKOVAC
"Zakopali smo kamenolom s 300, 400 tisuća": Snimka razgovora Dodića i Šinceka otkriva detalje posla s otpadom
U istrazi USKOK-a o ilegalnom odlaganju otpada, koja je prvotno obuhvatila bračni par Šincek i Frančesku Dodić, osumnjičen je i njezin suprug, poznati zlatar Paško Dodić, čiji su razgovori s Josipom Šincekom, prema sumnjama istražitelja, otkrili detalje o poslovima s otpadom u kamenolomu pokraj Benkovca.
"Ja uopće nisam radio s otpadom", kratko je poručio poznati zlatarPaško Dodić na ispitivanju u USKOK-u, nakon što je istraga o ilegalnom zbrinjavanju otpada proširena i na njega, piše Marin Dešković za Jutarnji list. Prije toga njome su bili obuhvaćeni njegova supruga Frančeska te bračni par Monika i Josip Šincek.
U veljači prošle godine, kada su policija i USKOK pokrenuli prvi krug istrage o zbrinjavanju otpada, koja bi mogla biti najveća takva istraga u hrvatskoj povijesti, Dodiću je oduzet mobitel. Istražitelji su tada procijenili da nemaju dovoljno dokaza koji bi upućivali na njegovu umiješanost u nezakonito odlaganje otpada u njegovu kamenolomu u Benkovcu. Zbog toga je uvršten na popis svjedoka, a tijekom ispitivanja iskoristio je zakonsku blagodat nesvjedočenja jer se postupak vodio protiv njegove supruge.
Dodić i njegova supruga u ranijim su očitovanjima tvrdili da su sa Šincekima surađivali isključivo kako bi od otpada proizvodili građevinski materijal, a ne da bi se bavili njegovim odlaganjem. No istražiteljima je ta verzija događaja postala sumnjiva još 2023. godine.
Snimali razgovore sa Šincekima
Istražitelji su 19. rujna 2023. počeli tajno snimati bračni par Šincek zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Varaždinu i Gospiću. Krajem travnja sljedeće godine nadzorne mjere proširene su i na Frančesku i Paška Dodića, za koje se sumnjalo da su Šincekima omogućili korištenje kamenoloma pokraj Benkovca za zakapanje otpada.
I prije nego što su Dodići sami postali predmetom nadzora, zabilježeni su njihovi razgovori sa Šincekima, koji su već bili pod mjerama tajnog praćenja.
U rujnu 2023. snimljen je razgovor Paška Dodića i Josipa Šinceka. Osim o proizvodnji cigli od otpada, za što je Dodić navodno pokazivao najveći interes, razgovarali su i o pregovorima s Talijanima. USKOK sumnja da je riječ o talijanskim tvrtkama od kojih je Šincek, uz novčanu naknadu, preuzimao otpad.
"Ma znaju oni otpad, njima je sve jasno. Hoće deset kamiona tjedno slati, četrdeset kamiona mjesečno", rekao je Šincek. Dodić mu je odgovorio da će razgovarati s ljudima o kojima je riječ, dodajući da počinju kišni dani.
U listopadu iste godine snimljen je i razgovor Monike i Josipa Šinceka u kojem su komentirali Dodiće. Iz razgovora proizlazi da su Dodići, prema njihovim riječima, inzistirali na poslovima s otpadom.
"Reći ću mu da si oni trpaju tamo. Tako ću to riješiti. Ako hoće trpati, zna gdje može trpati i bez ikoga", rekao je Šincek supruzi. Ona je odgovorila da Dodići žele posao koji će donijeti brzu zaradu, dok je njima cilj dugoročan posao koji bi trajao 20 do 30 godina.
"Iz Italije dovozimo razne vrste otpada"
U listopadu 2024. Šincek je Dodiću objašnjavao čime se bavi tvrtka Tispos resurs.
"Tvrtka vozi smeće na smeće ili već gdje stigne. Iz Italije dovozimo razne vrste otpada i odvozimo po svim mogućim grabama gdje stignemo", rekao je Šincek.
Dodić ga je potom pitao zašto se time ne bavi njihova zajednička tvrtka Izoxeco i zašto ne mogu prihvatiti veće količine otpada. Šincek mu je odgovorio da imaju dozvole za prihvat najviše četiri kamiona.
Dodić sam snimio razgovor u bolnici
Među snimljenim razgovorima posebno se izdvaja onaj koji je Dodić sam tajno zabilježio u studenome 2024., dok je bio u bolnici. U posjet mu je tada došao Šincek, a Dodić je njihov razgovor snimio i poslao supruzi. Policija je snimku naknadno pronašla u njezinu mobitelu.
"Zakopali smo kamenolom sa 300, 400 tisuća i to je cijela priča, a niti zidova. Mi smo u priču ušli da radimo kuće, a mi to ne radimo", rekao je Dodić Šinceku.
Nakon što je Šincek spomenuo da su isporuke otpada izazvale policijske provjere, Dodić je odgovorio: "To je roba tri puta skuplja i to nam se puno više isplati vozit. Zašto to ne bi radili? Zašto bi vozili za 50?"
Riječ je o 50 eura po toni otpada, cijeni koju je Šincek dogovorio s tvrtkom CE-ZA-R. Prema optužbama, najveći dio tog otpada odlagan je upravo u kamenolomu u Benkovcu.
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