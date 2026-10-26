"Zakopali smo kamenolom s 300, 400 tisuća": Snimka razgovora Dodića i Šinceka otkriva detalje posla s otpadom

U veljači prošle godine, kada su policija i USKOK pokrenuli prvi krug istrage o zbrinjavanju otpada, koja bi mogla biti najveća takva istraga u hrvatskoj povijesti, Dodiću je oduzet mobitel. Istražitelji su tada procijenili da nemaju dovoljno dokaza koji bi upućivali na njegovu umiješanost u nezakonito odlaganje otpada u njegovu kamenolomu u Benkovcu. Zbog toga je uvršten na popis svjedoka, a tijekom ispitivanja iskoristio je zakonsku blagodat nesvjedočenja jer se postupak vodio protiv njegove supruge.