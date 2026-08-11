EKOLOŠKA KATASTROFA
Oglasio se osumnjičeni Šincek: "Zanemaruju se drugi mogući izvori onečišćenja u Lici"
Poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću i Lici, odbacujući prejudiciranje svoje odgovornosti te poručujući da o krivnji mogu odlučivati samo nadležna tijela.
Afera vezana uz odlaganje i obradu otpada na području Gospića i Like, ali i otpad koji je odložen u Varaždinu, posljednjih dana izaziva veliku pozornost nacionalnih medija, a danas je dobila novu dimenziju. Šincek se javnosti obratio osobnim priopćenjem, u svoje ime i u ime svoje obitelji, reagirajući na medijske napise i političke interpretacije slučaja.
Analize koje je objavio Uskok, a vještačenje je proveo Geotehnički fakultet u Varaždinu, pokazale su povišene koncentracije teških metala i ekotoksična svojstva otpada, kao i prisutnost takozvanih "vječnih kemikalija", odnosno PFAS spojeva, u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta.
Kao uzrok se navodi oko 37.000 tona otpada koji je nakon uhićenja Šincekovih ostao na lokaciji u Gospiću. Oko 33.000 tona tog otpada zakopano je u tlo te prekriveno zemljom i šljunkom. Radi se o miješanom plastičnom, industrijskom, elektroničkom i medicinskom otpadu.
Zbog svega toga traži se hitna sanacija terena. Premijer Andrej Plenković, međutim, zastupa stav da se problem ne može riješiti hitnim postupkom, već kroz klasični postupak javne nabave.
'O mojoj krivnji ne mogu odlučivati novinari i političari'
Josip Šincek u svojoj objavi na društvenim mrežama odbacuje zaključke o njegovoj odgovornosti za aferu, prenosi Varaždinski.net. Ističe da o eventualnoj krivnji mogu odlučivati samo nadležna tijela i to nakon zakonito provedenog postupka, a ne političari i mediji.
Navodi da ne izbjegava istragu, već želi da se utvrde sve činjenice. Istodobno upozorava da izvor pronađenog onečišćenja može biti i na drugim lokacijama.
"Pojedine sumnje, izdvojeni dijelovi dokumentacije i određeni nalazi predstavljaju se kao konačno dokazane činjenice. Istodobno se zanemaruju rezultati ispitivanja, dokumentacija koju posjedujemo, stvarno stanje na terenu i drugi mogući izvori onečišćenja koji na području Like postoje godinama", kaže Šincek.
Zalaže se za to da se stručne analize provedu cjelovito i da obuhvate sva komunalna i druga odlagališta na području Like.
U obraćanju javnosti Šincek se osvrnuo i na tehnološke patente koje je njegova obitelj razvijala više od deset godina. Tvrdi da im kazneni postupak zbog toga nanosi nepopravljivu poslovnu i reputacijsku štetu.
"O mojoj krivnji i krivnji moje obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela, na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. Ne bježim ni od istrage ni od odgovornosti. Tražim samo da se utvrde sve činjenice, da se čuju obje strane i da za sve vrijede jednaka pravila", kaže Šincek.
Šincek u javnosti bio percipiran kao inovator
Posebno ističe tehnologiju RE-agregata, kojom se teško reciklabilna otpadna plastika pretvara u građevinski materijal.
Šincek je prethodnih godina, prije izbijanja afere s nagomilanim otpadom u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu, u javnosti bio prisutan upravo zbog tema vezanih uz takve inovacije te je bio percipiran kao inovator. Sada se, međutim, suočava s ozbiljnim optužbama prema kojima se iza te poslovne "inovacije" navodno krije skupo naplaćivanje usluge zbrinjavanja otpada pravnim osobama u Italiji, Sloveniji i Njemačkoj, nakon čega bi se otpad jeftino i ilegalno zakopavao u Hrvatskoj.
'Tražim da se ispita postoje li suprotstavljeni poslovni interesi'
Šincek u objavi ponovno govori o svojim inovacijama. Navodi da je vrijednost patenta procijenjena na približno 1,2 milijarde eura, ali da mu je zbog postupaka u Hrvatskoj trenutačno onemogućen nastavak rada.
Upozorava i na moguće ugrožavanje međunarodne suradnje s fondovima vezane uz energetsku inovaciju Power Multiplier. Prema njegovim riječima, poslovne projekcije za taj projekt samo na europskom tržištu predviđaju oko 66 milijuna eura godišnjeg prihoda.
"Zbog toga javno pitam: kome odgovara da se mene, moju obitelj i naše projekte potpuno kompromitira upravo u vrijeme kada se za Power Multiplier razvija ozbiljna međunarodna suradnja? Ne optužujem nikoga bez dokaza. Ali kao inovator i vlasnik intelektualnog vlasništva imam pravo tražiti da se ispita postoje li poslovni interesi povezani s pokušajima rušenja našeg ugleda, zaustavljanja projekata ili obezvređivanja naših tehnologija", poručuje Šincek.
'Tražim pravedan postupak'
Na kraju objave Šincek poručuje da neće šutjeti dok se, kako navodi, njegovoj obitelji i njemu nanosi šteta. Ako se nastavi s objavljivanjem netočnih i obmanjujućih informacija, najavljuje poduzimanje svih zakonski dopuštenih koraka radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
"Tražim samo ono na što svaki čovjek ima pravo: istinu, pravedan postupak i mogućnost da se čuje i druga strana", zaključuje Šincek.
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