Oglasio se osumnjičeni Šincek: "Zanemaruju se drugi mogući izvori onečišćenja u Lici"

Šincek je prethodnih godina, prije izbijanja afere s nagomilanim otpadom u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu, u javnosti bio prisutan upravo zbog tema vezanih uz takve inovacije te je bio percipiran kao inovator. Sada se, međutim, suočava s ozbiljnim optužbama prema kojima se iza te poslovne "inovacije" navodno krije skupo naplaćivanje usluge zbrinjavanja otpada pravnim osobama u Italiji, Sloveniji i Njemačkoj, nakon čega bi se otpad jeftino i ilegalno zakopavao u Hrvatskoj.