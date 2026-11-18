"Ali zato Benčićka i razni Benčići, i ne znam tko, oni će mene učiti domoljublju. Ja ne dozvoljavam nikome u ovoj državi da me uči domoljublju. Mene koji sam izgubio pedeset i nešto hrvatskih sinova, koji sam izgubio i svog oca i svoju braću. Sve sam ovdje izgubio", poručio je.