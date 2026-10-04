Zaštićena najmoprimka: "Ne znamo kada ćemo biti iseljeni iz stanova. Država očito čeka da svi poumiremo"

"U tom predmetu jedan je vlasnik tužio državu jer je bio oštećen za najam. Donesena je presuda u njegovu koristi da država mora nadoknaditi razliku od povlaštenog do tržnog najma. Kada je ta presuda prošla, u Saboru su prije tri godine donijeli zakon o primjeni presude zakona Statileo. Kao pravniku meni je bilo nevjerojatno da se donosi zakon o provedbi neke presude. U javnosti je stvoren dojam da je takav nalog iz Europe kojim će se riješiti naše pitanje. Po tom zakonu postali smo zaštićeni najmoprimci u prijelaznom razdoblju i kao takvi moramo plaćati 50 posto od tržišne najamnine. Pa ja za svoj stan plaćam mjesečno 560 eura. Možete misliti što to znači jednom umirovljeniku. Država na nama vježba svoju moć i uopće ne brine je li to u skladu s Ustavom i zakonom.", kaže Mirković Vejvoda.