Bačić: Do kraja desetljeća riješit ćemo sve zaštićene najmoprimce

“S druge strane variraju danas i cijene izgradnje, tako da u ovom trenutku ne mogu dati točan podatak, ali evo ova 152 stana je 20 milijuna eura. Ne možemo to pomnožiti sa osam pa da dođemo na tisuću tristo. To bi bilo negdje oko dvjesto milijuna eura, ali ja mislim da neće biti ni puno manje na kraju od toga svega”, rekao je Bačić ističući kako se sve financira iz državnog proračuna.