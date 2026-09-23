riješen 391 zahtjev
Bačić: Do kraja desetljeća riješit ćemo sve zaštićene najmoprimce
Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić obišao je u srijedu nekoliko lokacija namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca i istaknuo kako je dosad od 1300 potrebnih nekretnina riješen 391 zahtjev te da se svi zahtjevi planiraju riješiti do kraja desetljeća.
Država za potrebe zaštićenih najmoprimaca mora osigurati 1300 nekretnina, a do danas je riješen 391 zahtjev, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Podsjetio je kako su zaštićeni najmoprimci od početka primjene Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i Odluke Ustavnog suda RH mogli birati isplatu umjesto stana, useljenje u državne stanove ili s vlasnicima stana dogovoriti nastavak najma ili otkup stana.
Kako je istaknuo, najveći broj zaštićenih najmoprimaca odlučio se za jednokratnu isplatu.
“Ovisno o broju članova kućanstva imali su značajne popuste i ljudi su preuzeli, odnosno imali su pravo i ministarstvo ih je isplatilo u potpunosti”, rekao je Bačić.
Dio se odlučio za useljenje u stanove u vlasništvu države, a do konačnog rješenja plaćat će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od dva eura po metru četvornom. Pružena im je i mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni taj stan otkupe, što je i slučaj sa stanom od 67 kvadrata u Zagrebu.
“Otprilike je cijena tog stana, po tim povoljnim uvjetima 74.000 eura, što je, složit ćete se, u današnje vrijeme i s obzirom na cijene u Zagrebu, više nego povoljno”, istaknuo je ministar.
Dodao je kako je plan da do kraja desetljeća u potpunosti riješe svih 1300 zahtjeva.
“U ovom trenutku državne nekretnine uređuju 355 stanova. Završili su ih 121, od toga 56 u Zagrebu i tim ćemo intenzitetom nastaviti kako bi što je moguće više naših sugrađana koji su zaštićeni najmoprimci uselili u takve stanove”, poručio je Bačić navodeći kako najviše zahtjeva ima u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku.
Stanovi se grade u Zagrebu i Splitu
Na lokaciji Blato u Zagrebu trenutno se gradi višestambena zgrada sa 152 stana. Ravnatelj APN-a Dragan Hristov rekao je kako je planirano useljenje za godinu dana.
“Riječ je o zahtjevom objektu neto površine oko 9000 kvadrata. Imat će pet etaža, prizemlje, kat i tri etaže. Vrijednost ovog projekta je oko 20 milijuna eura, uključujući i infrastrukturu i priključke koje treba izvesti, a za to se obvezao Grad Zagreb", istaknuo je Hristov. Nada se da će Zagreb na vrijeme reagirati i svoj dio posla obaviti.
I u Splitu se gradi zgrada od 60-ak stanova koja bi trebala biti dovršena i useljena najkasnije početkom iduće godine.
Na novinarsko pitanje koliko će cijeli proces rješavanja stambenog pitanja za zaštićene najmoprimce stajati, ministar je odgovorio kako to ovisi o lokaciji jer cijena nije ista u Zagrebu, na kontinentu ili na obali.
“S druge strane variraju danas i cijene izgradnje, tako da u ovom trenutku ne mogu dati točan podatak, ali evo ova 152 stana je 20 milijuna eura. Ne možemo to pomnožiti sa osam pa da dođemo na tisuću tristo. To bi bilo negdje oko dvjesto milijuna eura, ali ja mislim da neće biti ni puno manje na kraju od toga svega”, rekao je Bačić ističući kako se sve financira iz državnog proračuna.
Do kraja godine planira se ponuditi i dijelom useliti još oko 107 stanova.
Upitan koliko bi se državnih stanova moglo staviti u funkciju za zaštićene najmoprimce, ministar je odgovorio da je 121 završen, a njih 240 se trenutno obnavljaju ili su u projektiranju
"Bili bi najsretniji kada bi svih ovih 1300 zaštićenih najmoprimaca mogli smjestiti u državne stanove koje obnavljamo. Ali nažalost, toliko stanova nemamo. Radi se o tome što imamo dosta državnih stanova tamo gdje nema zaštićenih najmoprimaca i nije ista jedinica lokalne samouprave, a mi smo prihvatili i zakon je to definirao da morate i trebate po zakonu ponuditi zaštićenim najmoprimcima nekretninu na području jedinice lokalne samouprave na kojoj žive", pojasnio se ministar.
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