Gordana Vojković
Zaštićeni najmoprimci pred iseljenjem: "Zastrašujuće! Bespravno vas iseljavaju i ne znate gdje i kuda"
O pitanju zaštićenih najmoprimaca u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorila je Gordana Vojković iz Udruge Hrvatski savez stanara - građana Europske unije.
Prema registru u Ministarstvu graditeljstva imamo 2.235 zaštićenih najmoprimaca, a riječ je o više od 1200 nekretnina. Prema tim podacima 174 obitelji je iseljeno, a do kraja godine namjerava se iseliti još 200 obitelji. Gordana Vojković objasnila je zašto smatra da je način na koji se sada rješava pitanje zaštićenih najmoprimaca nezakonit i neustavan.
"Bespravno, nezakonito, neustavno"
"Bespravno, nezakonito, neustavno je uskraćeno. Ako smo imali uloženo 90 posto sredstava od vrijednosti stana, imali smo isti status i prava otkupa. Postoji dokument da smo bili u statusu društvenog stana i 91. godine smo imali pravo otkupiti ga."
Kakva je sudbina ljudi koji su zaštićeni najmoprimci? "Zastrašujuća! Bespravno vas iseljavaju i ne znate gdje i kuda. Ministarstvo graditeljstva nema izgrađene stanove, očekuju nešto od nekakavih fondova. Mi smo stanove plaćali i izgradili ulaganjem u fond za stambeno izgradnju, sve je dokazivo. Postoje knjige i arhivi gdje taj status možete pronaći. Ne mogu vjerovati da idemo grlom u jagode tako da izbacuju stanare."
