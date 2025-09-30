Zaštićeni najmoprimci pred iseljenjem: "Zastrašujuće! Bespravno vas iseljavaju i ne znate gdje i kuda"

Kakva je sudbina ljudi koji su zaštićeni najmoprimci? "Zastrašujuća! Bespravno vas iseljavaju i ne znate gdje i kuda. Ministarstvo graditeljstva nema izgrađene stanove, očekuju nešto od nekakavih fondova. Mi smo stanove plaćali i izgradili ulaganjem u fond za stambeno izgradnju, sve je dokazivo. Postoje knjige i arhivi gdje taj status možete pronaći. Ne mogu vjerovati da idemo grlom u jagode tako da izbacuju stanare."