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Ove stvari morate provjeriti prije nego što se pomaknu kazaljke na satu

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12. lis. 2026. 09:56
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spavanje, buđenje, nesanica, pomicanje sata, san,
Shutterstock / Ilustracija

Pomicanje sata može poremetiti san, čak i ako dobivamo dodatni sat odmora. Promjena vremena može narušiti uobičajeni ritam spavanja, zbog čega se neki ljudi bude ranije nego inače ili teže usnivaju. Ove godine satovi se pomiču unatrag 25. listopada.

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Dr. Allie Hare, stručnjakinja za spavanje podijelila je za Express nekoliko savjeta kako se lakše prilagoditi promjeni vremena.

Ističe da pomicanje sata za samo jedan sat može utjecati na prirodni ritam tijela i kvalitetu sna, ali da priprema unaprijed može olakšati prilagodbu.

Kako se što lakše prilagoditi novom režimu? Dr. Hare ima nekoliko savjeta.

Idite na spavanje 15 minuta kasnije

U tjednima prije pomicanja sata preporučuje se postupno pomicanje večernje rutine. Svake večeri obavite uobičajene aktivnosti prije spavanja oko 15 minuta kasnije nego prethodne večeri.

Takva postupna promjena može pomoći tijelu da se prilagodi novom rasporedu i uskladi cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji biološki sat koji regulira ciklus spavanja i budnosti.

Večerajte kasnije

Stručnjakinja preporučuje i postupno pomicanje večernjeg obroka na kasniji termin. Naime, ritam probavnog sustava također sudjeluje u regulaciji spavanja, baš kao i biološki sat u mozgu.

Raščistite spavaću sobu

Razdoblje prije promjene vremena dobra je prilika za uklanjanje nepotrebnih stvari iz spavaće sobe i stvaranje mirnijeg okruženja za odmor.

Preporučuje se umirujuća, prigušena rasvjeta, a krevet bi prvenstveno trebao služiti spavanju. Izbjegavanje njegova korištenja tijekom dana može pomoći u jasnijem razdvajanju vremena za spavanje od vremena za budnost.

Održavajte dobre navike spavanja

Dobre navike spavanja važne su tijekom cijele godine, a osobito kada se mijenja raspored.

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