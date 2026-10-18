Zatvara se tunel kroz Biokovo, evo i do kada

Sav promet iz Vrgorca i iz pravca BIH prema Makarskoj preusmjerava se na državnu cestu DC512, preko Stupice, a za korisnike autoceste A1 nudi se smjer čvor Šestanovac – Baška Voda, te čv. Šestanovac – Dubci, DC8, Dubci – Baška Voda.