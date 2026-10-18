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Sv. Ilija

Zatvara se tunel kroz Biokovo, evo i do kada

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Hina
|
18. lis. 2026. 17:24
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Ivo Cagalj/PIXSELL

Tunel Sv. Ilija kroz Biokovo večeras od ponoći zbog radova se zatvara za sav promet, objavile su Hrvatske ceste.

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Dionica državne ceste DC76, (tunel sveti Ilija) zbog radova sanacije revizijskih okana bit će zatvorena do 21. prosinca 2026. godine.

Sav promet iz Vrgorca i iz pravca BIH prema Makarskoj preusmjerava se na državnu cestu DC512, preko Stupice, a za korisnike autoceste A1 nudi se smjer čvor Šestanovac – Baška Voda, te čv. Šestanovac – Dubci, DC8, Dubci – Baška Voda.

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Teme
tunel sv. ilija biokovo

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