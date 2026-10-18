tajni sastojak
Umjesto mineralne u smjesu za palačinke dodajte ovo, bit će mekše nego ikad
Kako da mekane palačinke ostanu svježe i sutra? Jedan sastojak čuva njihovu mekoću, a uz ovaj trik neće postati žilave ni ako uspiju dočekati sutra.
Oglas
Mekane palačinke brzo se pripremaju, ali s tanjura nestaju još brže. Ponekad ipak ostane koji komad za kasnije ili za ponijeti na posao. Upravo tada nastaje glavni problem: Kad se ohlade, palačinke postaju žilave i gube okus.
Tajna nije u mineralnoj vodi
Uz nekoliko trikova palačinke će ostati prozračne, mekane i ukusne, kao da ste ih tek skinuli s tave. Glavna je tajna u sodi bikarboni, a dovoljna je sasvim mala količina da i sljedećeg dana uživate u omiljenoj poslastici, piše Krstarica.
Drugi trik zahvaljujući kojem palačinke ostaju mekane i svježe i sutradan odnosi se na posudu u kojoj ih čuvate. Ta sitnica odlučuje hoćete li ujutro dobiti mekanu palačinku ili gumenu masu koju nitko ne želi puniti nadjevom.
Sastojci za mekane palačinke
- 1 jaje
- 200 ml mlijeka
- 250 ml vode
- 200 g brašna
- prstohvat soli
- 1/4 žličice sode bikarbone
- 2 žlice ulja
- ulje za premazivanje tave
Priprema
Kako bi palačinke uspjele, najprije pomiješajte sve tekuće sastojke, a zatim dodajte brašno, sol i sodu bikarbonu. Smjesu dobro umutite tako da ne ostane nijedna grudica. Ulje dodajte na kraju pa sve još jednom promiješajte.
Nemojte žuriti s dodavanjem brašna. Ako ga odjednom uspete u hladnu tekućinu, stvorit će se grudice koje ćete poslije morati razbijati mikserom, a pritom ćete u smjesu unijeti previše zraka. Količina od četvrtine žličice sode bikarbone nije slučajna jer veća količina može ostaviti gorak okus koji ćete osjetiti čim palačinka zamiriše. Dodajte je postupno i miješajte dok smjesa ne postane glatka poput vrhnja.
Pomoći će i još jedan jednostavan trik. Ostavite smjesu da odstoji dok se tava zagrijava jer će tako brašno dobro upiti tekućinu, a smjesa će se lakše razliti u tanak sloj. Tanke palačinke preko noći ne suše se kao debele. Ako je smjesa i nakon miješanja pregusta, dodajte žlicu vode, ali ne više od toga.
Kako da palačinke ostanu mekane i nakon pečenja
Tavu za palačinke zagrijte na najjačoj vatri, a zatim malo smanjite temperaturu, na otprilike sedam od devet stupnjeva. Palačinke pecite i slažite jednu na drugu, a posudu s gotovim palačinkama obavezno poklopite. Tako će dulje ostati tople, a sljedećeg dana bit će jednako mekane i ukusne.
Na kraju ih napunite slatkim ili slanim nadjevom, prema vlastitom ukusu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas