Umjesto mineralne u smjesu za palačinke dodajte ovo, bit će mekše nego ikad

Pomoći će i još jedan jednostavan trik. Ostavite smjesu da odstoji dok se tava zagrijava jer će tako brašno dobro upiti tekućinu, a smjesa će se lakše razliti u tanak sloj. Tanke palačinke preko noći ne suše se kao debele. Ako je smjesa i nakon miješanja pregusta, dodajte žlicu vode, ali ne više od toga.