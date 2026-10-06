Završeni radovi na gotovo 500 metara Ulice grada Vukovara u Zagrebu

„Desetljećima se nije ulagalo u infrastrukturu, posebice u podzemnu. Ulažete desetke pa i stotine milijuna eura gradskog novca u nešto što se ne vidi. S druge strane, radovi otežavaju promet pa zbog toga često nisu popularni i godinama se odgađaju“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.