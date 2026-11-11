Zemlja akumulira sve više topline, a Hrvatska ulazi u razdoblje novih klimatskih rizika

Klimatske promjene više nisu samo pitanje porasta prosječne temperature. Sve je izraženija promjena energetskog stanja klimatskog sustava, odnosno neravnoteža između energije koju Zemlja prima od Sunca i energije koju vraća u svemir. Višak energije zadržava se u klimatskom sustavu, ponajprije u oceanima, ali i u atmosferi, kopnu i ledenom pokrovu.