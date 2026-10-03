Sinoptičari, umjetna inteligencija, modeli: Kako nastaje prognoza vremena

Umjesto jedne vrijednosti, korisniku se može prikazati raspon mogućih ishoda. Primjerice, nije dovoljno navesti da će temperatura biti 22 °C. Korisnije je prikazati da je najvjerojatnija temperatura između 21 i 23 °C, uz određenu vjerojatnost da će zbog povećane naoblake ili hladnog prodora ostati niža.