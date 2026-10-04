Liječnici otkrivaju koju namirnicu vrijedi dodati prehrani ove jeseni

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Sezona je batata, pa je upravo sada pravo vrijeme da ovu ukusnu i svestranu namirnicu češće uvrstimo na jelovnik. Batat je bogat hranjivim tvarima, vlaknima, kalijem i antioksidansima, a stručnjaci ga zbog brojnih dobrobiti svrstavaju među vrlo kvalitetne namirnice.

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Stručnjak za takozvane plave zone Dan Buettner ističe da je batat posebno važan u prehrani stanovnika japanskog otoka Okinawa, jednog od područja svijeta poznatih po dugovječnosti. Ljubičasti batat ondje je tradicionalno bio jedna od osnovnih namirnica, piše Best Life.

Ima više kalija nego banana

Batat je odličan izvor kalija, minerala koji je potreban gotovo svakoj stanici u tijelu kako bi normalno funkcionirala.

Liječnik Michael Greger ističe da batat spada među najzdravije cjelovite izvore kalija, a pritom je relativno jeftina namirnica bogata hranjivim tvarima.

Boja također igra važnu ulogu. Što je meso batata intenzivnije žuto ili narančasto, to je bogatije određenim korisnim spojevima, dok ljubičaste sorte sadrže još više antioksidansa.

Narančasta boja nije slučajna

Intenzivna narančasto-žuta boja batata posljedica je prisutnosti karotenoida, među kojima je posebno važan beta-karoten. Organizam ga može pretvoriti u vitamin A, koji ima važnu ulogu u normalnom funkcioniranju organizma.

Batat je također izvor vitamina A, kalija i nekih vitamina skupine B, a sadrži i dosta vlakana. Pritom nije osobito kaloričan – polovica velikog batata ima oko 80 kalorija.

Nemojte guliti batat

Ako želite izvući što više korisnih tvari iz batata, ostavite koru.

Prema Michaelu Gregeru, kora batata sadrži višestruko više antioksidansa od unutrašnjeg dijela. Kuhanje je pritom jedan od načina pripreme kojim se može dobro očuvati njegov nutritivni sastav.

Zato batat prije pripreme dobro operite i, kada recept to dopušta, kuhajte ili pecite zajedno s korom.

Može pomoći imunološkom sustavu

Batat sadrži i vitamin C, antioksidans koji pomaže zaštititi stanice od oksidativnog stresa i važan je za normalno funkcioniranje imunološkog sustava.

Sadrži i vitamin B6, koji sudjeluje u brojnim procesima u organizmu, uključujući normalno funkcioniranje živčanog sustava i metabolizam.

Kako dodatno poboljšati obrok?

Iako je batat hranjiv, način na koji ga kombiniramo s drugim namirnicama također može biti važan.

Ako želite usporiti apsorpciju ugljikohidrata, stručnjaci savjetuju da ga kombinirate s namirnicama bogatim vlaknima ili zdravim masnoćama. Primjerice, uz batat možete dodati mljevene lanene sjemenke ili preljev na bazi kvalitetnog ulja.

Jedan srednje veliki batat uz žlicu balzamičnog preljeva može biti jednostavan i zasitan prilog, a pritom osigurava vlakna i druge važne hranjive tvari.

Bilo da ga pečete, kuhate ili pripremate kao pire, batat je jednostavan način da jesenski jelovnik obogatite hranjivom i svestranom namirnicom.