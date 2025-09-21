Evo kako regulirati hormone prirodnim putem: Ovih pet namirnica uvrstite u prehranu

Iako postoji mnogo faktora koji utječu na hormone, prehrana je jedan od najvažnijih aspekata koje možemo kontrolirati. Namirnice koje svakodnevno konzumiramo mogu izravno utjecati na proizvodnju, aktivnost i ravnotežu hormona. Odabir pravih sastojaka u prehrani može pomoći u jačanju hormonskog sustava i prevenciji disbalansa, piše klix.