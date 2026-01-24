Krem juha od batata ugrijat će vas u hladnim zimskim danima: Za pripremu je potrebno samo 20 minuta

Batat, sa svojom prirodnom slatkoćom i bogatstvom vitamina, daje jelu punu aromu, dok mrkva unosi svježinu i blagu, prirodnu slatkoću. Ova je juha jednostavna za pripremu, a zahvaljujući dodatku kurkume i vrhnja za kuhanje postaje kremasta i bogatog okusa, piše Klix.ba.