Krem juha od batata ugrijat će vas u hladnim zimskim danima: Za pripremu je potrebno samo 20 minuta

N1 Info
24. sij. 2026. 20:36
Topla, kremasta juha od batata i mrkve savršen je izbor za dane kada poželite nešto lagano, a ujedno hranjivo.

Batat, sa svojom prirodnom slatkoćom i bogatstvom vitamina, daje jelu punu aromu, dok mrkva unosi svježinu i blagu, prirodnu slatkoću. Ova je juha jednostavna za pripremu, a zahvaljujući dodatku kurkume i vrhnja za kuhanje postaje kremasta i bogatog okusa, piše Klix.ba.

Sastojci:

  • 400 g batata
  • 3 mrkve
  • 1 glavica luka
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 žlica maslinova ulja
  • 1 l povrtnog temeljca
  • 1/2 žličice kurkume
  • sol i papar po ukusu
  • 100 ml vrhnja za kuhanje

Priprema:

Ogulite batat i mrkvu te ih narežite na kockice. Luk i češnjak sitno nasjeckajte. U loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i pirjajte dok ne postane staklast.

Zatim dodajte narezanu mrkvu i batat, promiješajte i ostavite povrće da se lagano pirja nekoliko minuta. Posolite, popaprite i dodajte kurkumu, potom ulijte povrtni temeljac. Kuhajte 20–25 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.

Kuhano povrće usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku, kremastu juhu. Umiješajte vrhnje za kuhanje i kratko prokuhajte još dvije minute. Po potrebi dodatno začinite.

Juhu poslužite toplu, a po želji je ukrasite svježim peršinom. Dobar tek!

