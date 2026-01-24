Krem juha od batata ugrijat će vas u hladnim zimskim danima: Za pripremu je potrebno samo 20 minuta

Topla, kremasta juha od batata i mrkve savršen je izbor za dane kada poželite nešto lagano, a ujedno hranjivo.
Oglas
Sastojci:
- 400 g batata
- 3 mrkve
- 1 glavica luka
- 2 češnja češnjaka
- 1 žlica maslinova ulja
- 1 l povrtnog temeljca
- 1/2 žličice kurkume
- sol i papar po ukusu
- 100 ml vrhnja za kuhanje
Priprema:
Ogulite batat i mrkvu te ih narežite na kockice. Luk i češnjak sitno nasjeckajte. U loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i pirjajte dok ne postane staklast.
Zatim dodajte narezanu mrkvu i batat, promiješajte i ostavite povrće da se lagano pirja nekoliko minuta. Posolite, popaprite i dodajte kurkumu, potom ulijte povrtni temeljac. Kuhajte 20–25 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.
Kuhano povrće usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku, kremastu juhu. Umiješajte vrhnje za kuhanje i kratko prokuhajte još dvije minute. Po potrebi dodatno začinite.
Juhu poslužite toplu, a po želji je ukrasite svježim peršinom. Dobar tek!
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas