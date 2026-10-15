Prvi put opisan 1955
Službeno priznat novi, zaseban tip dijabetesa
Nakon desetljeća kontroverzi, Međunarodna dijabetička federacija (IDF) 2025. godine službeno je priznala peti tip dijabetesa. Sada poziva i druge zdravstvene organizacije, poput Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), da učine isto.
O dijabetesu tipa 5 rijetko se govori i još je nedovoljno istražen, iako se procjenjuje da pogađa čak 25 milijuna ljudi diljem svijeta, osobito u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, gdje je pristup zdravstvenoj skrbi ograničen, piše Science Alert.
Prvi je put opisan 1955. godine na Jamajci, nakon čega je na njega godinama gotovo potpuno zaboravljeno. Čak i kada ga je WHO priznao tijekom 1980-ih, dijagnoza je izazivala kontroverze.
Znanstvenici već gotovo sedam desetljeća raspravljaju o tome postoji li dijabetes tipa 5 uopće, a WHO je 1999. povukao tu klasifikaciju zbog nedostatka dokaza. Dosad nije postignut ni širi konsenzus o tome kako dijagnosticirati i liječiti ovu bolest.
Dijabetes tipa 1 autoimuna je bolest koja uništava sposobnost gušterače da proizvodi inzulin. Dijabetes tipa 2 povezan je sa smanjenom osjetljivošću na inzulin, na što utječu prehrana i životne navike. Dijabetes tipa 3c najčešće nastaje zbog oštećenja gušterače, dok je gestacijski dijabetes povezan s hormonalnim promjenama tijekom trudnoće.
Čini se da dijabetes tipa 5 proizlazi iz nedostatka hranjivih tvari. Ovaj oblik bolesti, prethodno poznat kao dijabetes povezan s pothranjenošću (MRDM), često se pogrešno dijagnosticira kao neki drugi tip dijabetesa.
Međutim, budući da inzulinska rezistencija, odnosno otpornost na inzulin, očito nije glavni uzrok dijabetesa tipa 5, postojeće metode liječenja možda neće biti učinkovite. Štoviše, mogle bi biti i štetne.
„Razumijevanje specifičnog tipa dijabetesa od kojeg osoba boluje ključno je za pružanje odgovarajućeg liječenja“, objasnio je u svibnju 2025. Craig Beall, istraživač dijabetesa sa Sveučilišta u Exeteru.
Endokrinologinja Meredith Hawkins s Globalnog instituta za dijabetes pri Medicinskom fakultetu Alberta Einsteina već godinama poziva na međunarodno priznavanje dijabetesa tipa 5, koji najčešće pogađa stanovnike Azije i Afrike suočene s ozbiljnom nesigurnošću u opskrbi hranom.
„Dijabetes povezan s pothranjenošću češći je od tuberkuloze i gotovo jednako raširen kao HIV/AIDS, ali nedostatak službenog naziva otežavao je dijagnosticiranje pacijenata i pronalaženje učinkovitih terapija“, izjavila je Hawkins 2025. godine.
„Nadam se da će ovo službeno priznanje dijabetesa tipa 5 dovesti do napretka u borbi protiv ove dugo zanemarivane bolesti, koja ozbiljno narušava zdravlje oboljelih i često završava smrtnim ishodom.“
Posljednjih godina brojna istraživanja na životinjama i ljudima pokazala su da kronični nedostatak hranjivih tvari može imati doživotne posljedice za gušteraču, narušavajući njezinu sposobnost lučenja inzulina i regulacije razine šećera u krvi.
Istraživanje koje je Hawkins objavila 2022. godine prvo je utvrdilo jedinstven metabolički profil osoba s dijabetesom povezanim s pothranjenošću.
Ona i njezini kolege proveli su manje istraživanje na jugu Indije, koje je pokazalo da osobe s MRDM-om imaju manjak inzulina, slično osobama s dijabetesom tipa 1, ali ne u jednakoj mjeri. Istodobno zadržavaju osjetljivost na inzulin, za razliku od osoba s dijabetesom tipa 2, kod kojih se razvija inzulinska rezistencija.
„Dijabetes tipa 5 razlikuje se po svojem jedinstvenom mehanizmu nastanka bolesti, za koji se pretpostavlja da uključuje poremećen razvoj gušterače kao posljedicu dugotrajne nedostatne prehrane“, napisao je Rahul Garg, liječnik s Medicinskog fakulteta i bolnice F. H. u Indiji, u nedavnom preglednom radu.
U svjetlu tih dokaza IDF ulaže znatne napore kako bi dijabetes tipa 5 napokon dobio službeno priznanje.
Neki istraživači smatraju da je taj potez „odavno trebao biti poduzet“, dok drugi tvrde da je „neopravdan“ zbog „dijagnostičke nesigurnosti“ koja proizlazi iz raznolikosti slučajeva dijabetesa naizgled povezanih s pothranjenošću.
Jedni tvrde da broj oboljelih od dijabetesa tipa 5 raste, dok drugi smatraju da se njegova učestalost smanjuje. U oba slučaja procjene ovise o tome prepoznaje li se i dijagnosticira bolest na odgovarajući način.
Bez službenog naziva i priznanja teško je osigurati financiranje istraživanja, a bez dodatnih znanstvenih dokaza nemoguće je prikupiti dovoljno znanja za uspostavljanje standardnih dijagnostičkih kriterija ili pouzdano utvrditi koliko ljudi bolest pogađa.
IDF je 2025. osnovao radnu skupinu za dijabetes tipa 5, na čelu s Meredith Hawkins, sa zadatkom izrade službenih dijagnostičkih kriterija i smjernica za liječenje, uspostave globalnog registra za istraživanja te razvoja programa edukacije zdravstvenih djelatnika.
Zbog specifičnog metaboličkog profila dijabetesa tipa 5 liječnici moraju biti osobito oprezni pri regulaciji razine inzulina u oboljelih.
Osobama s dijabetesom tipa 5 možda će biti potrebne samo minimalne količine dodatnog inzulina ili alternativni pristupi koji potiču njegovo lučenje, kako bi se izbjegli opasni padovi ili porasti razine inzulina.
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