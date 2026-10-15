Službeno priznat novi, zaseban tip dijabetesa

Ona i njezini kolege proveli su manje istraživanje na jugu Indije, koje je pokazalo da osobe s MRDM-om imaju manjak inzulina, slično osobama s dijabetesom tipa 1, ali ne u jednakoj mjeri. Istodobno zadržavaju osjetljivost na inzulin, za razliku od osoba s dijabetesom tipa 2, kod kojih se razvija inzulinska rezistencija.