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Kada vam je potreban brz i zasitan doručak, kajgana i tost s maslacem od kikirikija jednostavni su i praktični izbori. No ako pazite na razinu šećera u krvi, možda se pitate koja je od tih opcija bolja.

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Oba obroka mogu biti dio uravnoteženog doručka, ali njihov omjer ugljikohidrata, proteina i masti može različito utjecati na razinu šećera u krvi. Evo kako se uspoređuju i na što biste trebali obratiti pozornost pri odabiru jutarnjeg obroka.

Kajgana ili tost s maslacem od kikirikija?

Kajgana i tost s maslacem od kikirikija razlikuju se po svojem nutritivnom sastavu, piše Health.com.

Ugljikohidrati

Ugljikohidrati imaju najveći utjecaj na razinu šećera u krvi. Tijekom probave razgrađuju se na šećere, prvenstveno glukozu, koja se apsorbira u krvotok i povećava razinu šećera u krvi.

Rafinirani ugljikohidrati, poput bijelog kruha, sadrže malo hranjivih tvari koje usporavaju apsorpciju šećera, kao što su vlakna i proteini. Zbog toga se brzo probavljaju, što može uzrokovati velike oscilacije razine šećera u krvi.

Dva velika jaja sadrže nešto više od jednog grama ugljikohidrata, dok dvije kriške bijelog kruha s dvije žlice maslaca od kikirikija sadrže oko 30 grama.

Budući da tost s maslacem od kikirikija sadrži više ugljikohidrata, ima i veći utjecaj na razinu šećera u krvi.

Proteini

Proteini su među najvažnijim hranjivim tvarima za regulaciju razine šećera u krvi. Oni usporavaju probavu, a time i otpuštanje šećera u krvotok. Zbog toga obroci bogatiji proteinima dovode do sporijeg i ravnomjernijeg porasta razine šećera u krvi u usporedbi s obrocima koji sadrže malo proteina.

Istraživanja pokazuju da konzumacija namirnica bogatih proteinima prije namirnica bogatih ugljikohidratima, poput kruha, može značajno smanjiti razinu šećera u krvi nakon obroka.

Dva velika jaja osiguravaju 12,6 grama proteina, dok dvije kriške bijelog tosta s dvije žlice maslaca od kikirikija sadrže približno 14 grama. Iako oba obroka osiguravaju solidnu količinu proteina, nijedan se u pravilu ne smatra osobito bogatim tim hranjivim tvarima.

Dodavanjem još jednog jajeta ili bjelanjaka u kajganu, odnosno odabirom kruha s većim udjelom proteina, možete povećati količinu proteina u oba obroka i tako pridonijeti boljoj regulaciji šećera u krvi.

Vlakna i masti

Vlakna i masti još su dvije hranjive komponente koje mogu utjecati na razinu šećera u krvi. Poput proteina, mogu pomoći u usporavanju probave i apsorpcije glukoze u krvotok, čime se može spriječiti nagli porast šećera u krvi.

U usporedbi s kajganom, tost s maslacem od kikirikija osigurava više vlakana.

Porcija maslaca od kikirikija od dvije žlice sadrži približno tri grama vlakana, dok dvije kriške bijelog tosta osiguravaju oko pet grama. Jaja ne sadrže vlakna.

Oba obroka sadrže i masti, ali maslac od kikirikija ima ih više.

Porcija od dvije žlice sadrži približno 16 grama masti, od kojih većinu čine nezasićene masne kiseline korisne za zdravlje srca.

Te masti mogu pomoći u usporavanju probave i dodatno ublažiti utjecaj obroka na razinu šećera u krvi.