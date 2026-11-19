Ilustracija: Sora Shimazaki/Pexels

Masna jetra jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a može se razvijati godinama bez vidljivih simptoma. Iako se njezino liječenje najčešće povezuje s gubitkom kilograma i promjenom prehrane, hepatolozi upozoravaju na još jednu naviku koja može smanjiti nakupljanje masnoće u jetri čak i bez znatnijih promjena na vagi.

Podijeli

Oglas

Hepatolog dr. Anthony Martinez, izvanredni profesor medicine na Sveučilištu u Buffalu, za američki časopis Parade objasnio je da redovita tjelesna aktivnost može znatno pridonijeti smanjenju masnoće u jetri, čak i kada osoba ne izgubi mnogo kilograma.

Prema njegovim riječima, već 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno može donijeti mjerljive rezultate. To odgovara otprilike 30 minuta kretanja dnevno, pet dana u tjednu. Pritom nije potrebno provoditi sate u teretani niti se izlagati iscrpljujućim treninzima.

Masna jetra može se razvijati bez simptoma

Masna bolest jetre, koja se danas u stručnoj terminologiji naziva metabolički povezana steatotična bolest jetre (MASLD), nastaje zbog prekomjernog nakupljanja masti u jetrenim stanicama.

Često je povezana s inzulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, pretilošću, povišenim krvnim tlakom i poremećajima masnoća u krvi.

Problem je u tome što jetra može biti ozbiljno opterećena čak i kada osoba ne osjeća nikakve tegobe. Kod nekih pacijenata nakupljanje masnoće može izazvati upalu, a s vremenom i stvaranje ožiljnog tkiva, odnosno fibrozu. U uznapredovalim slučajevima bolest može dovesti do ciroze.

Vježbanje smanjuje masnoću u jetri i bez gubitka kilograma

Istraživanja pokazuju da redovito kretanje utječe na način na koji tijelo troši i pohranjuje energiju. Tjelesna aktivnost poboljšava osjetljivost organizma na inzulin i pridonosi boljem metaboličkom zdravlju, što može smanjiti količinu masnoće u jetri.

Posebno je važno to što se takve promjene mogu dogoditi i bez znatnijeg gubitka tjelesne težine.

To potvrđuje i sustavni pregled s metaanalizom objavljen 2023. godine u znanstvenom časopisu American Journal of Gastroenterology.

Znanstvenici su analizirali 14 istraživanja u kojima je sudjelovao ukupno 551 ispitanik. Utvrdili su da su osobe koje su redovito vježbale imale približno tri i pol puta veće izglede za klinički značajno smanjenje masnoće u jetri u usporedbi s kontrolnim skupinama.

Značajnim rezultatom smatralo se relativno smanjenje količine masnoće u jetri za najmanje 30 posto, što je utvrđivano magnetskom rezonancijom.

Još je važnije da su koristi od vježbanja zabilježene i kod ispitanika koji nisu izgubili više od pet posto tjelesne težine.

Istraživanje je pokazalo i da približno 150 minuta bržeg hodanja tjedno može biti dovoljno za postizanje značajnog poboljšanja kod dijela pacijenata.

To, naravno, ne znači da će svaka osoba koja počne hodati automatski smanjiti masnoću u jetri za 30 posto, već da redovita tjelesna aktivnost povećava izglede za povoljan ishod.

Koliko je kretanja potrebno za zdraviju jetru?

Prema europskim smjernicama za liječenje metabolički povezane masne bolesti jetre, preporučuje se najmanje 150 minuta tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno. Pritom je važno prilagoditi aktivnost zdravstvenom stanju i fizičkim mogućnostima pojedinca.

To u praksi može uključivati brže hodanje, vožnju bicikla, plivanje ili neku drugu aktivnost koja ubrzava rad srca i disanje, ali ne dovodi do potpune iscrpljenosti.

Jednostavan način za procjenu intenziteta vježbanja jest mogućnost razgovora tijekom aktivnosti. Ako osoba može govoriti, ali joj je teško pjevati, najvjerojatnije se kreće umjerenim intenzitetom.

Onima koji se dugo nisu bavili tjelesnom aktivnošću stručnjaci savjetuju postupno uvođenje kretanja. Umjesto naglog prelaska na svakodnevne treninge, preporučuju kraće šetnje čije se trajanje s vremenom može produljivati.

Korisne su i vježbe snage

Osim aerobnih aktivnosti, korisne mogu biti i vježbe snage jer pomažu u očuvanju mišićne mase i poboljšanju metaboličkog zdravlja.

Američko udruženje za proučavanje bolesti jetre (AASLD) ističe da tjelesna aktivnost povoljno utječe na jetru i metabolizam neovisno o mršavljenju. Zbog toga bi trebala biti redovit dio pristupa liječenju masne jetre.

Ipak, vježbanje ne može zamijeniti zdravu prehranu.

Mediteranska prehrana i dalje je važan dio liječenja

Dr. Martinez posebno ističe mediteranski način prehrane, koji se temelji na povrću, voću, cjelovitim žitaricama, maslinovu ulju, mahunarkama i drugim namirnicama bogatima korisnim hranjivim tvarima.

Za osobe s prekomjernom tjelesnom težinom postupno mršavljenje i dalje je važan dio liječenja.

Prema europskim stručnim smjernicama, gubitak najmanje pet posto tjelesne težine može pridonijeti smanjenju masnoće u jetri, dok smanjenje težine od sedam do deset posto može poboljšati upalne promjene. Veći gubitak kilograma, od najmanje deset posto, povezuje se i s mogućim poboljšanjem fibroze.

Broj na vagi nije jedino mjerilo zdravlja

Ipak, najvažnije je ne procjenjivati zdravstveno stanje isključivo prema broju kilograma.

Osoba koja redovito hoda, vozi bicikl ili vježba može poboljšati stanje jetre čak i ako vaga pokazuje gotovo jednaku težinu kao prije.

Zato stručnjaci savjetuju da se pozornost ne usmjerava samo na kilograme, nego i na svakodnevne navike koje dugoročno mogu smanjiti rizik od razvoja ozbiljnijih bolesti.

Pritom je važno razlikovati smanjenje masnoće u jetri od izlječenja uznapredovale bolesti. Osobama koje već imaju upalu ili fibrozu potreban je liječnički nadzor, a sama tjelesna aktivnost ne jamči povlačenje već nastalih oštećenja.