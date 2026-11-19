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Godine navedene u osobnoj iskaznici ne moraju uvijek odgovarati biološkoj starosti našeg organizma. Dok neki ljudi i u poznim godinama zadržavaju iznimno dobro pamćenje, koncentraciju i brzinu razmišljanja, kod drugih se određene sposobnosti mijenjaju znatno ranije. Znanstvenici sve intenzivnije istražuju zašto mozak kod pojedinih ljudi stari brže i postoji li način da se te promjene pravodobno prepoznaju.

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Kako objašnjava neurolog, profesor David Sharp s Imperial Collegea u Londonu, potrebno je razlikovati kronološku starost, odnosno broj godina koje imamo, od biološke starosti, koja odražava stanje našeg organizma, piše Nova.rs.

Istraživanja pokazuju da različiti organi ne moraju starjeti jednakom brzinom. To znači da se biološka starost mozga može razlikovati od starosti srca, jetre ili ostatka tijela.

Za precizniju procjenu promjena u mozgu znanstvenici koriste magnetsku rezonanciju, analizu određenih proteina u krvi i druge složene metode. Međutim, kako piše BBC Science Focus, postoje i četiri jednostavna načina da kod kuće provjerimo pojedine sposobnosti povezane sa zdravljem mozga.

Iako nijedan od tih testova ne može pouzdano izračunati biološku starost mozga, rezultati mogu pružiti korisne informacije o njegovu funkcioniranju.

1. Brzina hodanja može otkriti više nego što mislite

Na prvi pogled hodanje djeluje kao jednostavna tjelesna aktivnost. Međutim, svaki korak zahtijeva usklađen rad mozga, mišića, vida, sustava za ravnotežu, pluća i srca.

Upravo zbog toga znanstvenici sve više pozornosti posvećuju brzini hoda kao mogućem pokazatelju biološkog starenja.

Istraživanje objavljeno 2019. godine u časopisu JAMA Network Open, koje je obuhvatilo 904 osobe s Novog Zelanda, pokazalo je da su ljudi koji su u dobi od 45 godina hodali sporije u prosjeku imali izraženije pokazatelje biološkog starenja.

Kod njih su zabilježeni i manji volumen mozga, tanja moždana kora te slabiji rezultati na pojedinim testovima pamćenja i drugih kognitivnih sposobnosti.

Kako napraviti test?

Potrebni su vam metar, štoperica i nekoliko metara slobodnog prostora.

U zatvorenom prostoru izmjerite jedan metar za početno ubrzavanje, a zatim još četiri metra na kojima ćete mjeriti vrijeme. Hodajte svojom uobičajenom, ugodnom brzinom.

Broj prijeđenih metara podijelite brojem sekundi potrebnih da prijeđete mjereni dio.

Primjerice, ako četiri metra prijeđete za tri sekunde, vaša brzina iznosi približno 1,33 metra u sekundi, odnosno 4,8 kilometara na sat.

Koliko biste brzo trebali hodati u svojoj dobi?

Prema podacima koje prenosi BBC Science Focus, prosječna brzina hoda razlikuje se ovisno o spolu i dobi. To znači da rezultat ne treba uspoređivati samo s jednom univerzalnom vrijednošću, nego s prosjekom odgovarajuće dobne skupine.

Prosječna brzina hoda postupno se smanjuje s godinama, a promjene postaju osobito uočljive u starijoj životnoj dobi.

Ipak, važno je naglasiti da sporiji hod sam po sebi ne znači da mozak ubrzano stari. Na rezultat mogu utjecati problemi sa zglobovima, ozljede, tjelesna kondicija, bolesti i druga zdravstvena stanja.

Zato ove brojke treba promatrati kao okvirne vrijednosti, a ne kao granicu između zdravog i nezdravog mozga.

2. Provjerite koliko brzo reagirate

Vrijeme koje nam je potrebno da odgovorimo na neki signal još je jedan pokazatelj rada živčanog sustava.

Kada, primjerice, ugledamo svjetlo i pokušamo što brže pritisnuti gumb, naš mozak mora registrirati informaciju, obraditi je i poslati odgovarajuću naredbu mišićima.

S godinama taj proces uglavnom postaje nešto sporiji.

Istraživanja pokazuju da se kod odraslih osoba jednostavno vrijeme reakcije može produljivati za približno dvije do šest milisekundi po desetljeću.

Naizgled zanemarive promjene mogu postati značajnije tijekom više desetljeća, ali stručnjaci naglašavaju da je važnije pratiti promjene kod iste osobe nego uspoređivati jedan rezultat s rezultatima drugih ljudi.

Kako napraviti test?

Jedna od mogućnosti jest besplatni internetski test Human Benchmark.

Na zaslonu se pojavljuje vizualni signal, a vaš je zadatak što brže kliknuti ili dodirnuti zaslon. Program zatim prikazuje vrijeme reakcije izraženo u milisekundama.

Najkorisnije je ponoviti test nekoliko puta i pratiti rezultate tijekom duljeg razdoblja, po mogućnosti na istom uređaju.

Na brzinu reagiranja mogu utjecati umor, nedostatak sna, stres i koncentracija, ali i tehničke karakteristike zaslona i uređaja.

Zbog toga jedan loš rezultat nije razlog za zabrinutost. Značajnija i trajna promjena u odnosu na ranije sposobnosti može biti povod za dodatnu provjeru.

3. Nacrtajte kartu iz sjećanja

Sposobnost snalaženja u prostoru jedna je od složenijih funkcija ljudskog mozga.

Kada pokušavamo pronaći put do određenog mjesta, mozak koristi pamćenje, pozornost, prepoznavanje okoline i sposobnost stvaranja unutarnje predodžbe prostora.

U tom procesu važnu ulogu imaju dijelovi mozga, uključujući hipokampus, koji sudjeluje i u oblikovanju sjećanja.

Prema istraživanjima prostorne orijentacije, starije osobe u prosjeku imaju više poteškoća pri snalaženju u nepoznatom okruženju nego mlađi ljudi.

Znanstvenici posebno proučavaju ove promjene jer se problemi s prostornim snalaženjem mogu pojaviti i u ranim fazama Alzheimerove bolesti.

Kako napraviti test?

Uzmite prazan papir i pokušajte iz sjećanja nacrtati kartu puta od svojeg doma do obližnje trgovine, pošte ili nekog drugog poznatog mjesta.

Ucrtajte raskrižja, ulice, skretanja, prepoznatljive zgrade i druge orijentire kojih se sjećate.

Cilj nije da crtež bude umjetnički savršen, nego da provjerite koliko jasno možete rekonstruirati prostor koji poznajete.Ovaj zadatak nije standardizirani medicinski test i ne postoji univerzalan rezultat koji određuje koliko je nečiji mozak star.

Međutim, ako osoba s vremenom počne imati sve više problema sa snalaženjem na poznatim mjestima, osobito ako se takve promjene ponavljaju, to može biti razlog za razgovor s liječnikom.

4. Internetski testovi pamćenja i koncentracije

Za razliku od prethodna tri zadatka, kojima se provjeravaju pojedinačne sposobnosti, određeni internetski kognitivni testovi mogu obuhvatiti više različitih moždanih funkcija.

Profesor David Sharp preporučuje platformu Cognitron, koja se koristila u znanstvenim istraživanjima.

Cjelokupno testiranje traje približno 30 minuta i obuhvaća zadatke kojima se procjenjuju pamćenje, pozornost, logičko zaključivanje i brzina obrade informacija.

Na temelju dobivenih rezultata korisnik može usporediti svoje sposobnosti s rezultatima drugih ljudi slične dobi.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da takvi testovi nisu isto što i medicinska dijagnostika niti mogu precizno odrediti biološku starost mozga.

Važno je razlikovati testiranje kognitivnih sposobnosti od aplikacija koje obećavaju da će svakodnevnim igranjem igara mozak postati znatno sposobniji.

Istraživanje objavljeno 2025. godine u časopisu Psychological Research pokazalo je da su starije osobe nakon tromjesečnog korištenja programa za treniranje mozga napredovale u zadacima koje su vježbale, ali da se taj napredak nije jasno prenio na druge, netrenirane kognitivne sposobnosti.

To znači da bolji rezultat u određenoj igri ne mora automatski podrazumijevati bolje pamćenje ili razmišljanje u svakodnevnom životu.

Što rezultati zapravo govore o starosti mozga?

Najvažnija poruka znanstvenika jest da se zdravlje mozga ne može procijeniti na temelju samo jednog zadatka.

Netko može sporije hodati zbog problema s koljenima, postići loš rezultat na testu reakcije jer prethodne noći nije spavao ili se teže snalaziti u prostoru zbog nedovoljnog poznavanja okoline.

Čak i rezultati složenijih kognitivnih testova ovise o obrazovanju, raspoloženju, stresu i drugim čimbenicima.