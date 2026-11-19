ZDRAVLJE I JUTARNJE NAVIKE
Pijete čaj dok je još vruć? Znanstvenici otkrili zašto biste trebali pripaziti na njegovu temperaturu
Za mnoge ljude dan počinje šalicom toplog čaja. Osim što je omiljeni jutarnji ritual, redovita konzumacija ovog napitka mogla bi biti povezana i sa zdravljem srca i krvnih žila.
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Veliko znanstveno istraživanje, koje je obuhvatilo gotovo pola milijuna ljudi, donosi zanimljive rezultate, ali i upozorava na važnost temperature čaja. Objavljeno je pod nazivom "Habitual tea consumption is associated with lower cardiovascular disease risk" 21. listopada u znanstvenom časopisu Journal of Internal Medicine.
Istraživanje provedeno u Kini, na 485.934 odrasle osobe, analiziralo je povezanost između konzumacije čaja i rizika od krvožilnih bolesti. Zdravstveno stanje sudionika praćeno je tijekom približno devet godina.
Prema rezultatima istraživanja, osobe koje su redovito pile čaj imale su oko 11 posto manji rizik od krvožilnih bolesti u usporedbi s onima koje ga nisu redovito konzumirale.
Istraživači su analizirali i razlike između pojedinih vrsta čaja, njegove jačine i temperature pri konzumaciji.
Važna je i temperatura čaja
Jedan od zanimljivijih nalaza odnosi se na temperaturu napitka. Osobe koje su pile izrazito vruć čaj imale su oko 16 posto veći rizik od krvožilnih bolesti, dok je konzumacija čaja umjerene jačine bila povezana s povoljnijim zdravstvenim ishodima.
Crni čaj pokazao je dosljedniju povezanost s manjim rizikom od ovih bolesti nego zeleni čaj.
Znanstvenici su također utvrdili da je među osobama koje piju čaj najmanje jednom tjedno najniži procijenjeni rizik bio povezan s konzumacijom šest do osam šalica dnevno. Međutim, to ne znači da bi svi trebali piti toliku količinu čaja.
Najpovoljniji rezultati zabilježeni su kod osoba koje su redovito pile čaj, nisu pušile i bile su tjelesno aktivne.
Autori naglašavaju da istraživanje ne dokazuje kako čaj izravno sprječava bolesti srca i krvnih žila, nego upućuje na statističku povezanost.
Ipak, rezultati sugeriraju da bi redovita konzumacija čaja mogla biti dio zdravijih životnih navika, uz važnu napomenu da napitak ne treba piti dok je izrazito vruć.
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