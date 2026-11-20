„Iako se često usredotočujemo na to da svake noći odspavamo punih osam sati, održavanje redovitog rasporeda spavanja – dosljednog vremena odlaska na spavanje, buđenja i trajanja sna iz noći u noć – praktičan je i ostvariv korak koji svatko može poduzeti kako bi zaštitio svoje srce i krvne žile”, izjavio je voditelj istraživanja, neuroznanstvenik Minh Tuan Viet Nguyen iz Bostonske dječje bolnice i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard.