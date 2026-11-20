zdravlje sna
Istraživanje sugerira da je jedan čimbenik sna važniji od broja sati koje spavate
Kada je riječ o spavanju, lako se usredotočiti isključivo na brojke.
Uostalom, postoji mnogo savjeta o tome koliko bismo sati trebali spavati kako bismo očuvali zdravlje srca, smanjili rizik od demencije ili usporili učinke starenja. Postoje čak i istraživanja o tome koliko sna može biti previše te zašto više sna nije uvijek i bolje.
Međutim, za kvalitetan san važno je mnogo više od samog trajanja, piše Science Alert.
Naime, novo istraživanje sugerira da je redovitost rasporeda spavanja važnija za zdravlje srca od broja sati provedenih u krevetu.
„Iako se često usredotočujemo na to da svake noći odspavamo punih osam sati, održavanje redovitog rasporeda spavanja – dosljednog vremena odlaska na spavanje, buđenja i trajanja sna iz noći u noć – praktičan je i ostvariv korak koji svatko može poduzeti kako bi zaštitio svoje srce i krvne žile”, izjavio je voditelj istraživanja, neuroznanstvenik Minh Tuan Viet Nguyen iz Bostonske dječje bolnice i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard.
Istraživanje obuhvatilo više od 10.000 odraslih osoba
U novom istraživanju, objavljenom u znanstvenom časopisu Circulation: Population Health and Outcomes, Nguyen i njegov kolega Anh Khoa Tran, medicinski istraživač sa Sveučilišta Maryland, analizirali su podatke prikupljene uređajima Fitbit i elektroničke zdravstvene kartone više od 10.000 odraslih Amerikanaca, čija je medijalna dob iznosila 53 godine.
Svi sudionici bili su uključeni u istraživački program All of Us američkih Nacionalnih instituta za zdravlje (NIH).
Nguyen i Tran željeli su utvrditi koji su aspekti spavanja najsnažnije povezani s kardiovaskularnim i metaboličkim bolestima kada se obrasci spavanja prate tijekom više mjeseci.
Riječ je o važnom pitanju. Kada je Američka kardiološka udruga (AHA) 2022. godine uključila zdravlje sna u svoje smjernice Life's Essential 8, namijenjene poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja, njezin sustav procjene uzimao je u obzir samo trajanje sna.
Otada je AHA pojasnila da je zdravlje sna „višedimenzionalno”, reagirajući na sve veći broj istraživanja koja pokazuju da su čimbenici poput redovitosti spavanja važni za zdravlje te sugeriraju da bi mogli imati osobito značajnu ulogu u očuvanju kardiovaskularnog sustava.
Novo istraživanje dodatno potvrđuje važnost tih čimbenika.
Neredovito spavanje povezano s 24 posto većim rizikom od srčanih bolesti
Istraživači su analizirali nekoliko pokazatelja spavanja koje su uređaji Fitbit bilježili tijekom šest mjeseci, uključujući trajanje i kvalitetu sna, redovitost spavanja, vrijeme odlaska na spavanje i buđenja te cikluse spavanja.
Zatim su te obrasce usporedili s naknadno postavljenim medicinskim dijagnozama tijekom razdoblja praćenja čiji je medijan iznosio 3,7 godina.
Rezultati su pokazali da prosječno trajanje sna nije bilo statistički značajno povezano s povećanim rizikom od ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani udar, zatajenje srca, kardiomiopatiju i ishemijski moždani udar, koje su istraživači promatrali kao skupinu kardiovaskularnih ishoda.
S druge strane, neredovito spavanje pokazalo je jasnu povezanost s povećanim rizikom.
Svako povećanje varijabilnosti trajanja sna iz noći u noć za jednu standardnu devijaciju, odnosno 29 minuta, bilo je povezano s 24 posto većim rizikom od navedenih kardiovaskularnih bolesti.
I drugi pokazatelji nedosljednih obrazaca spavanja bili su povezani s kardiovaskularnim problemima. Veće razlike u vremenu odlaska na spavanje, buđenja i sredini razdoblja spavanja bile su povezane s približno 20 do 23 posto većim rizikom.
Promjenjivo trajanje sna također je bilo povezano s 32 posto većim relativnim rizikom od zatajenja srca, 16 posto većim rizikom od hipertenzije te 20 posto većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.
Iako je riječ o opažajnom istraživanju, čiji rezultati ne dokazuju da neredovito spavanje uzrokuje razvoj kardiovaskularnih bolesti, istraživači smatraju da postoje biološki uvjerljivi mehanizmi kojima bi takvi obrasci spavanja mogli utjecati na zdravlje.
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