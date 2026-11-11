Kako tetovaže utječu na imunosni sustav?

Među mogućim uzročnicima infekcija nalaze se bakterija Staphylococcus aureus, virusi hepatitisa B i C, a u rijetkim slučajevima i atipične mikobakterije. Industrija tetoviranja u mnogim je zemljama uglavnom nedovoljno regulirana. Zato je važno biti svjestan mogućih rizika i ne donositi ishitrene odluke ako se odlučite tetovirati.