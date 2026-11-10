Studija otkrila: Ovo je pet najjačih bolova koje čovjek može doživjeti

Ilustracija: PEXELS

Klaster glavobolja smatra se jednim od najtežih bolnih stanja, a istraživanje američkih znanstvenika pokazalo je da je oni koje pogađa doživljavaju bolnijom čak i od porođaja, akutne upale gušterače i bubrežnih kamenaca. Na ljestvici od nula do deset prosječno su je ocijenili s visokih 9,7.

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Studiju su proveli neurolog Mark Burish i njegovi suradnici, a rezultati su krajem 2020. objavljeni u znanstvenom časopisu Headache. U međunarodnoj anketi sudjelovale su 1604 osobe koje pate od klaster glavobolje. Od njih se tražilo da ocijene intenzitet boli tijekom napada, ali i drugih bolnih stanja koja su ranije iskusile.

Čak 1157 sudionika, odnosno 72,1 posto, klaster glavobolju ocijenilo je najvišom mogućom ocjenom – deset, prenosi Klix.ba.

Klaster glavobolja – 9,7

Klaster glavobolja izaziva iznimno snažnu bol, najčešće s jedne strane glave, oko jednog oka. Napadi mogu trajati do tri sata, a tijekom dana mogu se ponavljati i nekoliko puta. Javljaju se u ciklusima, odnosno klasterima, koji mogu potrajati tjednima.

Uz intenzivnu bol često se pojavljuju suzenje oka i curenje nosa, zbog čega se bolest ponekad pogrešno dijagnosticira kao upala sinusa.

Neurolog Mark Burish za Texas Medical Center objasnio je da se klaster glavobolja može liječiti terapijom kisikom i određenim lijekovima, među kojima su i lijekovi koji se koriste za regulaciju krvnog tlaka ili liječenje epilepsije. U pojedinim slučajevima primjenjuju se i metode električne stimulacije živaca u području glave i vrata.

Porođajni bolovi – 7,2

Na drugom mjestu našli su se bolovi tijekom porođaja, s prosječnom ocjenom 7,2. U ovom dijelu istraživanja sudjelovalo je 308 žena koje su rodile, a istodobno boluju i od klaster glavobolje.

Akutna upala gušterače – 7,0

Treće mjesto zauzeo je akutni pankreatitis, odnosno nagla upala gušterače. Riječ je o stanju koje može izazvati vrlo snažnu bol u gornjem dijelu trbuha, a ispitanici su ga ocijenili prosječnom ocjenom 7,0.

Bubrežni kamenci – 6,9

Bubrežne kolike, koje nastaju kada se kamenac pomiče kroz mokraćni sustav, zauzele su četvrto mjesto s ocjenom 6,9. Bol može biti vrlo intenzivna i širiti se iz područja leđa prema donjem dijelu trbuha i preponama.

Žučni kamenci – 6,3

Petu poziciju zauzeli su žučni kamenci, s prosječnom ocjenom boli 6,3.

Na ljestvici su slijedili prostrijelna rana, ocijenjena sa šest, te hernija diska.

Rezultate treba tumačiti s oprezom

Autori istraživanja upozorili su na nekoliko ograničenja. Sudionici su intenzitet boli ocjenjivali retrospektivno, odnosno prisjećajući se ranijih iskustava, pa njihove ocjene ne moraju u potpunosti odgovarati jačini boli koju su osjećali u trenutku njezina nastanka.

Osim toga, druge vrste boli uspoređivale su samo osobe koje boluju od klaster glavobolje. Stoga rezultate ne treba shvatiti kao univerzalnu ljestvicu najjačih bolova, nego kao prikaz iskustava ispitanika obuhvaćenih istraživanjem.