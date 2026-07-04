imaju li učinka
Pomažu li vitaminski dodaci jačanju imuniteta ili su samo "skupa mokraća". Objašnjava stručnjak s Harvarda
Mnogo je tvrtki koje tvrde da njihovi vitamini mogu ojačati vaš imunološki sustav, ali trebaju li vam oni doista?
Imunološki sustav je složen. Sastoji se od velike mreže stanica, proteina i organa te predstavlja posljednju liniju obrane vašeg tijela od infekcija. Budući da ima tako važnu ulogu, prirodno je da ga želite očuvati.
No kako to učiniti? Kao i za mnoge druge važne dijelove našeg tijela, postoji mnoštvo dodataka prehrani i proizvoda koji obećavaju da će vaš imunološki sustav dovesti do njegove najbolje funkcije. Problem je u tome što ih vaš organizam zapravo ne treba, piše BBC Science Focus.
Zbunjujući koncept
Vitamini koji navodno jačaju imunitet pomalo su zbunjujući koncept. Sama ideja "jačanja" imunološkog sustava prilično je neodređena. Povećanje broja imunoloških ili sličnih stanica u organizmu nije nužno dobra stvar i može donijeti više rizika nego koristi ako se ne konzultirate s liječnikom.
"Imunološki sustav u većini je okolnosti sasvim sposoban brinuti se sam o sebi. Ne trebamo činiti ništa kako bismo poboljšali njegovu funkciju sve dok vodimo razumno zdrav način života", rekao je za BBC Science Focus profesor s Harvarda dr. Bobby Cherayil, autor knjige The Logic Of Immunity.
"To uključuje zdravu prehranu, odgovarajuću količinu sna i tjelesne aktivnosti te izbjegavanje potencijalno štetnih navika poput pušenja i česte pretjerane konzumacije alkohola."
Iako imunološki sustav može početi slabjeti kada zanemarimo zdrav način života, to se ne događa odmah i u većini slučajeva potrebna je vrlo ozbiljna situacija da bi organizam postao podložniji infekcijama.
"Ako se hranite izrazito loše ili imate ozbiljan manjak vitamina koji su organizmu potrebni, to može imati štetne posljedice za imunološki sustav. No mora se raditi o vrlo ekstremnom stupnju nedostatka", rekao je Cherayil.
Ima li učinka?
Ako već živite zdravo, hranite se uravnoteženo, dovoljno spavate i redovito vježbate, kakva je šteta u tome da uzimate dodatke prehrani kako biste dodatno ojačali imunitet?
Za većinu ljudi nema stvarne štete, nego jednostavno nema učinka. Organizam može apsorbirati samo određenu količinu vitamina, pa će kod zdravih ljudi velik dio dodatno unesenih vitamina jednostavno biti izlučen mokraćom.
Međutim, to vrijedi samo za vitamine topljive u vodi. Vitamini A, D, E i K neće se tako lako izlučiti iz organizma, pa se njihov višak može nakupiti do toksičnih razina. Primjerice, previše vitamina D može uzrokovati povraćanje i slabost, a ako se stanje ne liječi, i bolove u kostima te bubrezima.
Mnogi dodaci prehrani koji se reklamiraju kao sredstva za jačanje imuniteta spadaju u kategoriju multivitamina – proizvoda koji u jednoj tableti ili kapsuli sadrže više vitamina i minerala.
Placebo učinak
Jedno veliko istraživanje povezalo je multivitamine s izraženim placebo učinkom. Sudionici su tvrdili da se osjećaju mnogo zdravije, iako su svi zdravstveni pokazatelji ostali jednaki kao i kod kontrolne skupine.
Zapravo, klinička ispitivanja nisu pokazala nikakvu razliku u fizičkom ni mentalnom zdravlju između dviju skupina. Ipak, oni koji su uzimali multivitamine vjerovali su da su upravo zbog njih postali zdraviji.
U čemu je onda problem? Ljudi koji uzimaju multivitamine mogu steći dojam da su njima pokrili sve aspekte svojeg zdravlja, pa zanemare druge, mnogo važnije navike, poput zdrave prehrane.
Vitamini imaju svrhu
Vitamini ipak imaju svoju svrhu… za neke ljude.
Ako je zdrav način života najbolji način očuvanja imunološkog sustava, znači li to da bismo svi trebali zaboraviti na dodatke prehrani i usredotočiti se na zdravlje? Uglavnom – da.
Za veliku većinu ljudi zdrav način života dovoljan je da imunološki sustav ostane u izvrsnoj formi. No kod nekih osoba ozbiljan nedostatak vitamina ipak treba liječiti i zato je važno konzultirati se s liječnikom.
Manjak ključnih vitamina ima dvije milijarde ljudi
Više od dvije milijarde ljudi u svijetu ima manjak ključnih vitamina, a pojedine skupine stanovništva imaju veću potrebu za dodatnim unosom.
Vitaminski dodaci, uključujući one povezane s imunitetom, mogu biti korisni starijim osobama kojima je otežano žvakanje i gutanje. Isto vrijedi i za trudnice te osobe s probavnim tegobama, pri čemu se u tim slučajevima treba posavjetovati s liječnikom.
Na kraju, imunološki sustav iznimno je sofisticiran mehanizam koji se sam regulira. Kod prosječne osobe on već radi punim kapacitetom. Dodatak prehrani koji obećava jačanje imuniteta vjerojatno neće učiniti veliku štetu, ali je jednako vjerojatno da će, kako se često kaže, proizvesti tek "vrlo skupu mokraću".
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