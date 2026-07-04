Pomažu li vitaminski dodaci jačanju imuniteta ili su samo "skupa mokraća". Objašnjava stručnjak s Harvarda

Međutim, to vrijedi samo za vitamine topljive u vodi. Vitamini A, D, E i K neće se tako lako izlučiti iz organizma, pa se njihov višak može nakupiti do toksičnih razina. Primjerice, previše vitamina D može uzrokovati povraćanje i slabost, a ako se stanje ne liječi, i bolove u kostima te bubrezima.