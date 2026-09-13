Koje sezonske namirnice obavezno morate uvrstiti u prehranu za jačanje imuniteta?

Pri tome je raznolikost jednako važna kao i sam odabir namirnica. Ne postoji pojedinačan plod koji može zadovoljiti sve potrebe obrambenog sustava jer je riječ o složenoj mreži organa i stanica koja zahtijeva raznovrsne hranjive tvari iz različitih izvora. Zaštitni sastojci iz povrća ne mogu zamijeniti korisne tvari iz fermentiranih mliječnih napitaka, niti tvari iz gljiva zamjenjuju vitamine iz voća. Stoga raznolikost u prehrani nije poseban izbor, nego osnovni uvjet za održavanje dobroga zdravlja.