jesen
Koje sezonske namirnice obavezno morate uvrstiti u prehranu za jačanje imuniteta?
Kada živa u termometru padne ispod desetoga podjeljka, organizam počinje mijenjati svoj način rada. San traje dulje, no jutarnji je osjećaj umora izraženiji, dok blage tegobe u grlu postaju sve učestalije. Manje poteškoće koje su se tijekom ljeta lakše zanemarivale, s dolaskom hladnijih dana mogu u potpunosti narušiti opće stanje organizma.
Takve promjene nisu slučajne jer jesensko razdoblje donosi kraće dane, manje sunčeve svjetlosti i znatno smanjenje stvaranja ključnih tvari za obranu organizma. Sastav probavnoga sustava reagira na promjene u načinu prehrane i smanjeno kretanje, dok uzročnici dišnih infekcija postaju sve aktivniji, pri čemu tijelo troši znatno više snage samo kako bi se prilagodilo hladnijemu okruženju, za što mu je potrebna odgovarajuća potpora.
Iako namirnice nisu zamjena za medicinska sredstva, ciljana prehrana temeljena na sezonskim plodovima čini jasnu razliku u očuvanju zdravlja. Znanstvene spoznaje potvrduju da su ključne hranjive tvari i minerali poput cinka i selena izravno uključeni u rad obrambenih stanica i odgovor tijela na infekcije, stoga se ne postavlja pitanje utječe li prehrana na otpornost, nego koliko se pažljivo biraju namirnice u svakodnevnim obrocima.
Što jesen stavlja na stol
Prehrana prilagođena godišnjim dobima predstavlja prirodan i razuman pristup jer plodovi koji zriju u određeno doba godine sadrže upravo tvari potrebne tijelu u tome razdoblju. Jesenska je ponuda u tome pogledu iznimno bogata i raznovrsna.
Slagani slatkasti korjenasti plodovi bogati su tvarima koje se u tijelu pretvaraju u važne zaštitne sastojke za očuvanje zdravlja sluznice dišnoga sustava. Sluznica nosa i grla čini prvu prepreku pri ulasku štetnih tvari u organizam, pa kada oslabi uslijed hladnoga zraka, suhoga grijanja ili neodgovarajuće prehrane, uspostava te unutarnje zaštite postaje presudna.
Tikve i buče obiluju važnim zaštitnim tvarima i mineralom koji pokreće te usklađuje rad obrambenih stanica. Nedostatak toga minerala usporava prirodnu reakciju tijela na poteškoće, što u praksi dovodi do duljega trajanja svake prehlade. Stoga njihova prisutnost u tradicionalnim jesenskim jelima ima duboku nutritivnu podlogu koju su narodi odavna prepoznali.
Šumske i uzgojene gljive sadrže specifične složene ugljikohidrate koji potiču prirođenu obrambenu reakciju organizma, odnosno prvu crtu zaštite koja djeluje brzo i neposredno. Upravo ta rana faza često određuje hoće li blaga nelagoda proći brzo ili se pretvoriti u ozbiljniju poteškoću.
Domaći voćni plodovi poput jabuka pružaju stalan i pouzdan izvor vlakana i prirodnih spojeva koji hrane dobre bakterije u probavnome sustavu. Probava pritom znatno utječe na cjelokupnu otpornost organizma i usko surađuje s obrambenim sustavom. Dodatno, orašasti plodovi poput kestena i oraha osiguravaju važne minerale s protuupalnim djelovanjem, dok tamno jesensko voće pomaže u borbi protiv starenja stanica dok god traje njegova sezona.
Funkcionalna hrana koja radi posao
Postoji jasna razlika između hrane koja samo daje energiju i namirnica koje aktivno djeluju na očuvanje zdravlja. Puni učinak jesenskoga jelovnika ostvaruje se upravo spajanjem obiju tih uloga.
Bijeli i crveni luk sadrže prirodne sumporne spojeve s dokazanim djelovanjem protiv uzročnika bolesti i za jačanje otpornosti. Djelatni spojevi ometaju širenje štetnih tvari, stoga redovito unosite li ih u malim količinama kroz svakodnevno kuhane obroke, gradite stalnu zaštitu koja se postupno učvršćuje, što je znatno učinkovitije od povremenoga uzimanja velikih količina.
Kiso mliječni napitci poput domaćega jogurta i fermentiranih proizvoda osiguravaju žive korisne tvari koje izravno podupiru ravnotežu u probavnome sustavu. Kada je ta ravnoteža narušena stresom, lijekovima ili neodgovarajućom prehranom, slabi i prirodna obrana tijela, pa je redovit unos fermentirane mliječne hrane jedan od najdjelotvornijih načina njezina aktivnog održavanja.
Ljutkasti korijeni i začini djeluju protiv upalnih procesa koji leže u pozadini brojnih zdravstvenih poteškoća. Njihovi djelatni sastojci pomažu u usklađivanju obrambenog odgovora tijela, a u kombinaciji s paprom njihova se djelotvornost u organizmu višestruko povećava, što čini presudnu razliku u tome prolazi li hranjiva tvar samo kroz probavu ili stvarno pomaže organizmu.
Južno voće opravdano zauzima važno mjesto u prehrani jer sadržani vitamini podupiru stvaranje obrambenih stanica te dokazano skraćuju trajanje opće slabosti. Uza sve to, topli biljni i zeleni napitci donose dodatnu prirodnu zaštitu koja je od posebne vrijednosti u hladnijemu dijelu godine.
Temperatura i način pripreme
Imati sve te korisne plodove u kuhinji tek je prvi korak, no prava se vrijednost ostvaruje njihovom pravilnom pripremom. Toplinska obrada na visokim temperaturama uništava osjetljive zaštitne tvari, pa je hranu bolje pripremati kratko, na pari ili na nižim temperaturama. Priprema toplih jela od korjenastoga povrća, napitaka s mirisnim začinima te jednostavnih doručaka s kiselim mlijekom i orašastim plodovima predstavlja jednostavna rješenja koja lako ulaze u svakodnevicu bez potrebe za velikim kuharskim predznanjem.
Pri tome je raznolikost jednako važna kao i sam odabir namirnica. Ne postoji pojedinačan plod koji može zadovoljiti sve potrebe obrambenog sustava jer je riječ o složenoj mreži organa i stanica koja zahtijeva raznovrsne hranjive tvari iz različitih izvora. Zaštitni sastojci iz povrća ne mogu zamijeniti korisne tvari iz fermentiranih mliječnih napitaka, niti tvari iz gljiva zamjenjuju vitamine iz voća. Stoga raznolikost u prehrani nije poseban izbor, nego osnovni uvjet za održavanje dobroga zdravlja.
Kad prehrana nije dovoljna
Određene skupine poput osoba narušena zdravlja ili onih koji su nedavno preboljeli teže bolesti često imaju povećane potrebe za hranjivim tvarima koje je teško u potpunosti zadovoljiti samo obrocima. U takvim okolnostima savjetovanje sa stručnjakom o ciljanoj nadopuni prehrane ima puno opravdanje, no dodaci nikada ne mogu zamijeniti cjelovite obroke i njihovo udruženo djelovanje, nego služe isključivo kao ispomoć kod dokazanih nedostataka.
Obrambeni sustav nije mehanizam koji se pokreće tek s pojavom prvih tegoba, nego se izgrađuje postupno i znatno ranije. Korisnim tvarima iz fermentiranih napitaka potrebno je nekoliko tjedana redovita unosa za uspostavu povoljne ravnoteže u probavi, dok tvari nakupljene u tijelu tijekom jesenskih dana određuju razinu zaštite u najhladnijim tjednima.
Hladnije doba godine ne mora označavati razdoblje bolesti, nego predstavlja priliku u kojoj svakodnevni odabiri namirnica postaju čvrst temelj buduće otpornosti organizma. Sezonski su plodovi u to doba lako dostupni, povoljni i iznimno bogati vrijednim sastojcima, pa sve ovisi o tome hoće li se ta prilika pravodobno prepoznati i iskoristiti.
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