Što jesti prije spavanja? Stručnjaci izdvojili namirnice koje mogu potaknuti kvalitetniji san

Anna Tarazevich/PEXELS

Ako se navečer dugo prevrćete u krevetu i teško tonete u san, možda biste trebali obratiti pozornost na ono što jedete. Određene namirnice sadrže hranjive tvari koje sudjeluju u stvaranju melatonina, hormona koji regulira ciklus spavanja i budnosti, pa mogu pridonijeti kvalitetnijem odmoru.

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Nedostatak sna čest je problem koji, prema podacima iz Velike Britanije, pogađa otprilike jednu od tri osobe. Osim umora, razdražljivosti i slabije koncentracije sljedećeg dana, dugotrajno nedovoljno spavanje povezuje se i s povećanim rizikom od pretilosti, srčanih bolesti i dijabetesa.

Iako na kvalitetu sna utječu brojni čimbenici, važnu ulogu može imati i prehrana. Registrirana dijetetičarka Rachel Clarkson u razgovoru za Express.co.uk objasnila je da određene namirnice osiguravaju tijelu tvari potrebne za proizvodnju melatonina, poznatog i kao hormon spavanja, prenosi MSN.

Prema njezinim riječima, jedna od važnih sastavnica u tom procesu je triptofan, esencijalna aminokiselina koju organizam ne može sam proizvesti, zbog čega je moramo unositi hranom.

Namirnice bogate triptofanom

Triptofan sudjeluje u stvaranju serotonina, a potom i melatonina, hormona koji pomaže regulirati ritam spavanja i budnosti.

Namirnice koje sadrže ovu aminokiselinu uključuju: ribu, jaja, piletinu i puretinu, špinat, tofu, grah i leću.

No, nije važan samo unos triptofana. Na njegovu dostupnost u organizmu utječu i druge hranjive tvari, među kojima su magnezij i vitamini skupine B.

Magnezij i vitamini B također su važni

Magnezij sudjeluje u brojnim procesima u organizmu, uključujući rad živčanog sustava i mišića. Vitamini skupine B, s druge strane, imaju važnu ulogu u metabolizmu i procesima povezanima s proizvodnjom neurotransmitera.

Za dodatni unos magnezija mogu pomoći: orašasti plodovi, sjemenke, mlijeko i sir.

Dobri izvori vitamina skupine B su: leća, soja, špinat, mliječni proizvodi i riba.

Što izbjegavati prije odlaska u krevet?

Osim odabira namirnica koje mogu pridonijeti boljem snu, važno je obratiti pozornost i na ono što jedemo navečer.

Prema preporukama američke Nacionalne zaklade za spavanje, prije odlaska u krevet dobro je izbjegavati velike količine rafiniranih ugljikohidrata i slatkiša. Bijeli kruh, tjestenina od bijelog brašna i slatke grickalice mogu nepovoljno utjecati na razinu šećera u krvi, a kod nekih ljudi i ometati kvalitetu sna.

Umjesto toga, kao lagani večernji međuobrok preporučuju se cjelovite žitarice. Dobar izbor mogu biti kokice bez previše dodataka, zobena kaša ili krekeri od cjelovitih žitarica s maslacem od orašastih plodova.

Toplo mlijeko i čaj od kamilice kao večernji ritual

Čaša toplog mlijeka prije spavanja tradicionalno se povezuje s lakšim uspavljivanjem. Mlijeko sadrži triptofan, a stručnjaci ističu i moguću ulogu psihološke povezanosti tog napitka s opuštanjem i odlaskom na spavanje, osobito zbog navike koju mnogi pamte iz djetinjstva.

Topli napitak može biti dio umirujuće večernje rutine koja tijelu i umu signalizira da je vrijeme za odmor.

Sličan učinak može imati i čaj od kamilice. Ova biljka bogata je antioksidansom apigeninom, koji se može vezati na određene receptore u mozgu povezane s tjeskobom i spavanjem. Zbog toga se kamilica često preporučuje kao napitak za opuštanje prije odlaska u krevet.

No, nijedna namirnica sama po sebi ne jamči dobar san. Uravnotežena prehrana, redovit raspored spavanja i opuštajuća večernja rutina zajedno mogu pridonijeti kvalitetnijem odmoru.