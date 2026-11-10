Iznenađujuće razlike: Kako se koža obnavlja drugačije kod muškaraca i žena

Koristeći mikroskopsku tehniku koja omogućuje snimanje i promatranje živih stanica kroz kožu istraživači su iste matične stanice koje se razvijaju u stanice epidermisa pratili tijekom pet mjeseci, što je, kako su istaknuli, neuobičajeno dugo razdoblje za ovakvu vrstu studije. "U početku smo željeli shvatiti kako se koža obnavlja i postoji li hijerarhija u kojoj su matične stanice na vrhu", rekao je onkolog Dan Engelman sa Sveučilišta u Bruxellesu (ULB). "Iznenadilo nas kad smo otkrili znatne razlike u načinu na koji matične stanice obnavljaju kožu kod ženki i mužjaka."