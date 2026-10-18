Suha usta nakon buđenja nisu uvijek znak žeđi

Suhoća usta može biti i nuspojava lijekova, ali propisanu terapiju ne treba prekidati bez savjetovanja s liječnikom. Među mogućim uzrocima su i anksioznost, oralna kandidijaza te radioterapija i kemoterapija. Dugotrajna suhoća usta ponekad može biti povezana s dijabetesom ili Sjögrenovim sindromom.