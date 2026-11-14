Ćorić tvrdi da u novom proračunu nema gubitnika: Evo kako objašnjava rezove

Na primjedbu da resori zdravstva i obrazovanja imaju minimalno povećanje, a kultura i mediji, turizam i sport gube dosta, odgovorio je da su upravo ta ministarstva u proteklom razdoblju nosila "ogroman teret i izazov" protupotresne obnove i iskorištavanja sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a sada je najveći dio tih projekata gotov pa se proračunske stavke tih resora smanjuju.