Pregovori o plaći
Jedno pitanje na razgovoru za posao može vas dovesti u neugodnu situaciju: Evo kako reagirati
Koliko god se pripremali za razgovor za posao, jedno pitanje mnogim kandidatima i dalje izaziva nelagodu: Kolika vam je trenutačna plaća?
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U Ujedinjenom Kraljevstvu poslodavci imaju pravo postaviti to pitanje, ali kandidati na njega nisu dužni odgovoriti. Stručnjaci već godinama upozoravaju da takva praksa može pridonijeti održavanju nejednakosti u plaćama, piše BBC.
Louise Rudd, savjetnica britanske službe za radne odnose Acas, objašnjava da zakon ne zabranjuje poslodavcima da pitaju kandidate o trenutačnoj ili očekivanoj plaći. Ipak, svim bi kandidatima trebalo postavljati ista pitanja kako bi se osiguralo pravedno postupanje.
Zašto je pitanje o plaći problematično?
Prije nekoliko godina pokrenuta je kampanja #EndSalaryHistory, kojom se poslodavce pozivalo da prestanu ispitivati kandidate o prethodnim primanjima.
Organizacija Fawcett Society, koja se zalaže za rodnu ravnopravnost, upozorila je da takva pitanja mogu održavati postojeće razlike u plaćama povezane sa spolom, rasom i invaliditetom.
Umjesto da plaću određuju prema znanju, iskustvu i radnom učinku, poslodavci se tako mogu oslanjati na prethodna primanja i pregovaračke sposobnosti kandidata.
Kampanju je podržala i britanska Konfederacija za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju.
U Europskoj uniji nova će pravila zabraniti poslodavcima da kandidate ispituju o prethodnim plaćama. Ujedinjeno Kraljevstvo zasad ne planira istu zabranu, nego se usredotočuje na objavljivanje informacija o plaći u oglasima za posao.
Kako odgovoriti na neugodno pitanje?
Kandidati mogu otkriti svoju trenutačnu plaću ako to žele, ali nisu obvezni.
Neki građani koje je BBC anketirao u Londonu rekli su da bi naveli veću plaću od stvarne kako bi dobili bolju ponudu. No rizici laganja na razgovoru za posao mogu biti znatno veći od moguće koristi.
Rudd savjetuje da kandidati koji ne žele otkriti svoja primanja umjesto toga navedu očekivanu plaću ili raspon koji smatraju primjerenim za ponuđeno radno mjesto.
Slično savjetuju i agencije za zapošljavanje. Kandidati bi trebali istaknuti svoje vještine, iskustvo i vrijednost koju mogu donijeti budućem poslodavcu.
Shazia Ejaz iz Konfederacije za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju poručuje da pitanjima o plaći treba pristupiti realistično, ali samouvjereno.
„Kandidati se mogu usredotočiti na vrijednost koju donose poslodavcu, pogodnosti koje su im važne i na razgovor doći upoznati s tržišnom plaćom za radno mjesto”, kaže Ejaz.
Dodaje da su oni koji su istražili plaće i mogu objasniti svoj doprinos u najboljem položaju da dogovore odgovarajuću plaću i pogodnosti.
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