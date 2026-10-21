Gumb na jakni koji nije samo ukras: Kada saznate čemu može poslužiti, gledat ćete ga drukčije

Jeste li ikada primijetili mali gumb na ramenu svoje jakne ili kaputa i zapitali se čemu služi? Možda ste mislili da je riječ samo o modnom dodatku koji odjevnom predmetu daje nešto elegantniji izgled. No fotografija koja se proširila društvenim mrežama potaknula je zanimljivu raspravu o tome da bi taj naizgled nevažan detalj mogao imati i sasvim praktičnu svrhu.