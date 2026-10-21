NEOBIČAN PROBLEM
Zečevi napravili kaos na groblju: Gradske vlasti kreću u akciju, a imaju originalnu ideju što će s njima
Grad Trento na sjeveru Italije odlučio je riješiti problem groblja koje su preplavili zečevi, tako što će te nestašne životinje preseliti u vrtove staračkog doma, gdje će umjesto uništavanja grobova moći uveseljavati štićenike.
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Više od 100 divljih zečeva već neko vrijeme stvara probleme na povijesnom gradskom groblju. Ova odluka donesena je nakon pritužbi ožalošćenih obitelji da zečevi neprestano uništavaju cvijeće na grobovima.
Također se navodi se da su zečevi iskopali duboke jame i tunele pa su se nadgrobni spomenici počeli naginjati.
Kako je ovog tjedna priopćila gradska uprava – pozivajući se na odluku regionalnih vlasti – na ovom gotovo 200 godina starom groblju jedne će noći, prije kraja mjeseca, biti postavljene mreže.
Sljedećeg jutra, službenik nadležan za javno zdravstvo odlučit će koje će se životinje ukloniti. Dio će biti pušten na slobodu, a dio preseljen u vrtove staračkog doma ili na ograđene zelene površine o kojima brinu neprofitne organizacije.
Prema medijskim izvješćima, kolonija zečeva proteže se daleko izvan granica povijesnog groblja, a procjenjuje se da u okolnom području živi još nekoliko stotina jedinki. Stoga gradska uprava namjerava pronaći rješenje kroz razgovore s lokalnim stanovništvom, navodi se u priopćenju.
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