Oglas

NEOBIČAN PROBLEM

Zečevi napravili kaos na groblju: Gradske vlasti kreću u akciju, a imaju originalnu ideju što će s njima

author
Hina
|
21. lis. 2026. 10:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
pixabay zečevi
Pixabay

Grad Trento na sjeveru Italije odlučio je riješiti problem groblja koje su preplavili zečevi, tako što će te nestašne životinje preseliti u vrtove staračkog doma, gdje će umjesto uništavanja grobova moći uveseljavati štićenike.

Oglas

Više od 100 divljih zečeva već neko vrijeme stvara probleme na povijesnom gradskom groblju. Ova odluka donesena je nakon pritužbi ožalošćenih obitelji da zečevi neprestano uništavaju cvijeće na grobovima.

Također se navodi se da su zečevi iskopali duboke jame i tunele pa su se nadgrobni spomenici počeli naginjati.

Kako je ovog tjedna priopćila gradska uprava – pozivajući se na odluku regionalnih vlasti – na ovom gotovo 200 godina starom groblju jedne će noći, prije kraja mjeseca, biti postavljene mreže.

Sljedećeg jutra, službenik nadležan za javno zdravstvo odlučit će koje će se životinje ukloniti. Dio će biti pušten na slobodu, a dio preseljen u vrtove staračkog doma ili na ograđene zelene površine o kojima brinu neprofitne organizacije.

Prema medijskim izvješćima, kolonija zečeva proteže se daleko izvan granica povijesnog groblja, a procjenjuje se da u okolnom području živi još nekoliko stotina jedinki. Stoga gradska uprava namjerava pronaći rješenje kroz razgovore s lokalnim stanovništvom, navodi se u priopćenju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
groblje italija trento vijesti iz svijeta zečevi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ