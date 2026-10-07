Zalihe nafte se tope, cijene rastu, a popunjavanje skladišta moglo bi trajati godinama

"G7 traži od IEA da prati trenutno i potpuno ispunjavanje obaveza preuzetih u ožujku 2026. godine. U skladu s time, uzimajući u obzir obaveze koje su već ispunjene, podmirit ćemo, preko IEA-e, naše obaveze koordiniranim otpuštanjem 100 milijuna barela kroz razdoblje od četiri mjeseca, počevši od ovog trenutka", stoji u priopćenju G7, objavljenom na internetskoj stranici francuskog predsjedateljstva.