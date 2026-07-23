EU dogovorio novi paket sankcija protiv Rusije: Na udaru su nafta, banke, kriptovalute i "flota u sjeni"

Istaknula je da je poduzet važan korak prema formalnoj zabrani ulaska ruskih boraca u EU, da su na popis zabrana transakcija dodane još 32 ruske banke, platforme za trgovinu kripto valutama i naftom, te da je zamrznuta gornja granica cijene nafte na godinu dana, “kako ruski ratni stroj ne bi imao koristi od tržišnih šokova”. Istaknula je da su prvi put sankcije usmjerene na plovila koja pomažu ruskoj floti u sjeni.