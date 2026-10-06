janaf-ovi kapaciteti
Šušnjar: Hrvatska spremna garantirati opskrbu Mađarske i Slovačke
Hrvatska je spremna potvrditi i testirati kapacitete Jadranskog naftovoda (JANAF) za opskrbu Mađarske i Slovačke, dok Mađarska podupire nastavak pouzdane suradnje s Hrvatskom u opskrbi naftom, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon sastanka hrvatskih i mađarskih ministara u utorak.
"Mi smo spremni što se tiče i Janafa i LNG-a i svih drugih naših energetskih kapaciteta garantirati, ali i provesti bilo kakva testiranja da se ti kapaciteti potvrde", rekao je Ante Šušnjar nakon sastanka u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Mađarski ministar gospodarstva i energetike István Kapitány istaknuo je važnu ulogu JANAF-a u sigurnosti opskrbe naftom u regiji te podupro nastavak dijaloga između mađarskog MOL-a i hrvatske INA-e.
Mađarski premijer Péter Magyar i hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarali su o odnosima INA-e i MOL-a na marginama Bledskog strateškog foruma krajem kolovoza, nakon čega je Magyar rekao da je Budimpešta spremna otvoriti novo poglavlje s Hrvatskom po pitanju Ine.
Dvojica ministara razgovarala su i o povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku te plinovodnoj povezanosti Hrvatske i Mađarske. Kapitány je rekao da Mađarska pozdravlja daljnji razvoj terminala, važnog za diverzifikaciju njezine opskrbe plinom te da se do kraja godine očekuje povećanje kapaciteta plinovodne povezanosti dviju zemalja.
Šušnjar je dodao da su dogovorena područja buduće suradnje, među kojima su sigurnost opskrbe energentima, suradnja na području dekarbonizacije industrije te povezivanje prometnih i logističkih pravaca. "Vidi se stanoviti zaokret u pristupu nove mađarske vlade", rekao je Šušnjar.
Kapitány je Hrvatsku nazvao jednim od najvažnijih gospodarskih partnera Mađarske, potkrijepivši to podatkom da je 11,2 posto mađarskih ulaganja u inozemstvu usmjereno u Hrvatsku, s vrijednošću od 5,4 milijarde eura.
Ministri su razgovarali i o zajedničkom razvoju plinskog polja koje se proteže preko državne granice, projektu koji je Kapitány ocijenio važnim primjerom buduće energetske i gospodarske suradnje dviju zemalja.
Grlić Radman: Hrvatska i Mađarska imaju čvrste temelje za suradnju
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je Mađarska jedan od najvažnijih strateških partnera Hrvatske te da su razgovori bili usmjereni na bilateralne odnose i ključne europske i međunarodne teme.
"Intenziviranjem našeg dijaloga u proteklih nekoliko mjeseci, a osobito današnjim opsežnim i konstruktivnim razgovorima, postavili smo čvrste temelje za ostvarenje konkretnih rezultata kojima zajednički težimo", rekao je.
Šef hrvatske diplomacije je izdvojio gospodarsku, obrambenu i policijsku suradnju te zaštitu prava nacionalnih manjina. Istaknuo je i zajedničke policijske ophodnje koje su uspostavljene prije 22 godine i pridonose sigurnosti dviju država i borbi protiv prekograničnog kriminala.
Govoreći o prometnom povezivanju, rekao je da Hrvatska i Mađarska imaju zajednički interes za daljnji razvoj prekogranične infrastrukture, uključujući prometne pravce i mostove.
Orbán: Potrebno jače prekogranično povezivanje
Mađarska potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova Anita Orbán istaknula je široku suradnju dviju zemalja u gospodarstvu, energetici, infrastrukturi i zaštiti manjina.
Posebno je izdvojila prometno povezivanje i potrebu za razvojem dodatnih cestovnih i željezničkih veza te prekogranične infrastrukture.
Istaknula je i važnost zajedničkih policijskih ophodnji te suradnje u zaštiti vanjske granice Europske unije i suzbijanju ilegalnih migracija.
Mađarska i Hrvatska imaju zajednički interes i u upravljanju vodnim resursima Drave, rekla je Orbán.
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