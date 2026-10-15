Na Jakljanu zaustavljeno širenje požara, na terenu 48 vatrogasaca

Međutim, zbog jakih udara bure požar se ponovno aktivirao oko jedan sat nakon ponoći. U jutarnjim satima u pomoć su pozvana dva kanadera, a tijekom srijede požar se proširio zbog jake bure, koja je onemogućila i gašenje iz zraka. Tijekom noći požar se zbog jake bure nastavio širiti, a u četvrtak je gašenje nastavljeno uz pomoć kanadera.