25 VATROGASACA OSTAJE NA OTOKU
FOTO / Požar na Jakljanu ponovno aktivan, kanaderi zbog bure nisu mogli gasiti: "Gori kao da je kolovoz"
Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, a na terenu je 25 vatrogasaca koji će ostati cijelu noć, uz potporu dvaju vatrogasnih brodova, izjavio je u srijedu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
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„Gori kao da je kolovoz, još pritom gonjen burom. Kanaderi su bili, ali nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Na otoku je 25 vatrogasaca i ostat će cijelu noć, uz dva vatrogasna broda“, rekao je Simović.
Dojava o požaru na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim je vatrogascima stigla u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom „Orlando“.
Uz velike napore vatrogasci su se uspjeli iskrcati te do 21 sat staviti požar pod nadzor. Međutim, zbog udara jake bure požar se ponovno aktivirao oko jedan sat nakon ponoći.
Vatrogasci su cijelu noć na Jakljanu radili na suzbijanju požara. U jutarnjim satima u pomoć su pozvana dva kanadera, a uspješno je obavljena i smjena vatrogasaca na terenu.
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