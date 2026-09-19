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Kod Požege

U prometnoj nesreći ozlijeđena trudnica: "Udarac se čuo kao da je bomba eksplodirala"

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N1 Info
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19. ruj. 2026. 22:00
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11.05.2023., Novaki Petrovinski - Oko 1:45 ujutro u Novakima Petrovinskim kod Jastrebarskog dogodila se prometna nesreca u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo te je vozac smrtno stradao. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

Oko 20.30 u Marindvoru kod Požege dogodila se prometna nesreća u kojoj je, prema prvim informacijama s terena, ozlijeđena ženska osoba koja je u poodmaklom stadiju trudnoće.

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Kako doznaje 034portal , došlo je do izravnog sudara između dva osobna automobila. Vozač koji je skrivio prometnu nesreću je u vidno alkoholiziranom stanju.

"Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba", kažu mještani u blizini čije kuće se dogodila nesreća, vidno uznemireni prizorom koji ih je dočekao po dolasku na mjesto nesreće.

Na terenu su djelatnici hitne pomoći, vatrogasci JVP grada Požege i policija. Više pojedinosti ove nesreće bit će poznato po završetku očevida.

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Teme
požega policija prometna nesreća

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