Kod Požege
U prometnoj nesreći ozlijeđena trudnica: "Udarac se čuo kao da je bomba eksplodirala"
Oko 20.30 u Marindvoru kod Požege dogodila se prometna nesreća u kojoj je, prema prvim informacijama s terena, ozlijeđena ženska osoba koja je u poodmaklom stadiju trudnoće.
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Kako doznaje 034portal , došlo je do izravnog sudara između dva osobna automobila. Vozač koji je skrivio prometnu nesreću je u vidno alkoholiziranom stanju.
"Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba", kažu mještani u blizini čije kuće se dogodila nesreća, vidno uznemireni prizorom koji ih je dočekao po dolasku na mjesto nesreće.
Na terenu su djelatnici hitne pomoći, vatrogasci JVP grada Požege i policija. Više pojedinosti ove nesreće bit će poznato po završetku očevida.
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