Evo kako su operirale
FOTO / Policija uhvatila dvije provalnice u Zagrebu: Imale neobično skrovište za alat
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakinjom i 33-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje ukupno pet kaznenih djela teške krađe provaljivanjem na štetu jednog trgovačkog društva i četiri fizičke osobe: 60-godišnjakinje, 61-godišnjaka, 28-godišnjaka i 41-godišnjakinje.
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Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su osumnjičene počinile kaznena djela teške krađe provaljivanjem na način da su od 5. do 18. rujna 2026. godine na području Policijske uprave zagrebačke prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoje dolazile do užeg centra Grada Zagreba, a zatim su koristeći javni prijevoz i šetajući po ulicama pronalazile pogodne haustore zgrada u koje su ulazile.
Potom, prikladnim bi alatom kojeg su ponijele sa sobom i skrivale u donjem rublju nasilno otvarale vrata stanova, ulazile u stanove, tražile po stvarima oštećenih osoba i zatim otuđivale vrijedne stvari i novac. Nakon počinjenog kaznenog djela, koristeći taksi usluge pobjegle bi s mjesta događaja.
Naime, 18. rujna 2026. godine policijski službenici su tijekom pojačanog i usmjerenog postupanja u cilju suzbijanja kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u stanove uočili dvije ženske osobe prilikom izlaska iz haustora zgrade na području Maksimira.
S obzirom da su iste bile sumnjivog ponašanja te su se užurbano udaljavale, policijski službenici su u haustoru zgrade utvrdili počinjenje kaznenog djela te ih obje uhitili i priveli u službene prostorije.
Materijalna šteta nastala počinjenjem kaznenih djela iznosi oko 14.800 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene su žene predane pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
Prema osumnjičenim ženama policija do sada nije postupala radi počinjenja kaznenih djela.
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