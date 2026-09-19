FOTO / Policija uhvatila dvije provalnice u Zagrebu: Imale neobično skrovište za alat

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su osumnjičene počinile kaznena djela teške krađe provaljivanjem na način da su od 5. do 18. rujna 2026. godine na području Policijske uprave zagrebačke prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoje dolazile do užeg centra Grada Zagreba, a zatim su koristeći javni prijevoz i šetajući po ulicama pronalazile pogodne haustore zgrada u koje su ulazile.



Potom, prikladnim bi alatom kojeg su ponijele sa sobom i skrivale u donjem rublju nasilno otvarale vrata stanova, ulazile u stanove, tražile po stvarima oštećenih osoba i zatim otuđivale vrijedne stvari i novac. Nakon počinjenog kaznenog djela, koristeći taksi usluge pobjegle bi s mjesta događaja.