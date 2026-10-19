istraživanje se nastavlja
Policija objavila nove detalje o uhićenim torcidašima
Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske do sada su za ukupno 23 osobe utvrdili osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju.
Oglas
U zatvoru se nalazi šest osoba, jedna osoba je predana sinoć pritvorskom nadzorniku, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje i bit će privedena pritvorskom nadzorniku tijekom dana, objavila je splitsko-dalmatinska policija.
Navode da je riječ o događaju od 15. listopada 2026. godine, kada su tijekom povorke navijača ulicama Splita, neposredno prije nogometne utakmice između HNK Hajduk i FC Ajax, izvikivani povici kojima se druge osobe poticalo na nasilje i mržnju.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas