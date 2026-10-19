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istraživanje se nastavlja

Policija objavila nove detalje o uhićenim torcidašima

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19. lis. 2026. 11:40
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15.10.2026., Split - Splitska riva uoci utakmice Hajduka i Ajaxa u UEFA Konferencijskoj ligi. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
PIXSELL / Zvonimir Barisin/PIXSELL

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske do sada su za ukupno 23 osobe utvrdili osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju.

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U zatvoru se nalazi šest osoba, jedna osoba je predana sinoć pritvorskom nadzorniku, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje i bit će privedena pritvorskom nadzorniku tijekom dana, objavila je splitsko-dalmatinska policija.

Navode da je riječ o događaju od 15. listopada 2026. godine, kada su tijekom povorke navijača ulicama Splita, neposredno prije nogometne utakmice između HNK Hajduk i FC Ajax, izvikivani povici kojima se druge osobe poticalo na nasilje i mržnju.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

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Teme
ajax crna kronika hrvatska hnk hajduk javno poticanje na mržnju i nasilje policija split

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