Hrgović nije štedio potencijalnog suparnika: „Čujem da su ga pitali za mene, ali počeo je plakati”

"Čujem da su ga pitali za borbu sa mnom, ali da je počeo plakati. Rekao je da se boji i da se ne želi boriti. 'Filip je prejak, nitko ga ne može nokautirati. On je kao cigla, brada mu je kao beton', tako je rekao i počeo plakati. Onda mu je Turki rekao: 'Nemoj plakati, Rico, sve će biti u redu. Naći ćemo ti drugog protivnika'. Eto, tako sam čuo", odgovorio je Hrgović uz smijeh.