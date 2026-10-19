SHOW U LONDONU
Hrgović nije štedio potencijalnog suparnika: „Čujem da su ga pitali za mene, ali počeo je plakati”
Hrvatski boksač Filip Hrgović privukao je pozornost tijekom subotnje priredbe "Run It Back", održane u londonskoj O2 Areni. Na događaj je stigao u jakni s hrvatskim kvadratićima, a potom je ušao u ring i izazvao Daniela Duboisa.
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Sudjelovao je i u televizijskom prijenosu, tijekom kojeg je komentirao stanje u teškoj kategoriji i kritizirao većinu vodećih boksača. Aktualni IBF-ov svjetski prvak tijekom večeri dao je nekoliko izjava koje su se proširile društvenim mrežama.
Ismijao Verhoevena
U intervjuu za The Fight Wire, prenosi Index, hrvatski boksač govorio je i o mogućnosti borbe protiv Rica Verhoevena, jednog od najuspješnijih kikboksača svih vremena. Novinar ga je pitao što zna o nagađanjima da bi se njih dvojica mogla susresti u ringu, a Hrgović je odgovorio šalom na račun potencijalnog protivnika.
"Čujem da su ga pitali za borbu sa mnom, ali da je počeo plakati. Rekao je da se boji i da se ne želi boriti. 'Filip je prejak, nitko ga ne može nokautirati. On je kao cigla, brada mu je kao beton', tako je rekao i počeo plakati. Onda mu je Turki rekao: 'Nemoj plakati, Rico, sve će biti u redu. Naći ćemo ti drugog protivnika'. Eto, tako sam čuo", odgovorio je Hrgović uz smijeh.
Verhoeven izgubio od Usika
Nizozemski borac krajem svibnja nastupio je u boksačkom meču protiv Oleksandra Usika u Egiptu. Verhoeven je prema sudačkim bodovnim karticama imao prednost, no borba je završena njegovim porazom nakon kontroverzne odluke o prekidu poslije 11. runde.
Nekadašnjeg dugogodišnjeg prvaka Gloryjeve teške kategorije nakon tog su nastupa mediji povezivali s nekoliko potencijalnih protivnika iz profesionalnog boksa. Među imenima koja su se spominjala našao se i Hrgović.
Obrana naslova u Hrvatskoj
Mogućnost organizacije dvoboja Hrgovića i Verhoevena ranije je spominjao saudijski boksački promotor Turki Alalshikh. Ipak, prema posljednjim informacijama, izgledi za održavanje te borbe sve su manji.
Verhoeven bi sljedeći nastup mogao imati protiv bivšeg svjetskog prvaka Deontaya Wildera. Hrgović, koji ima 34 godine, trebao bi braniti IBF-ov naslov pred hrvatskom publikom, a kao najizgledniji protivnik spominje se kubanski boksač Frank Sanchez.
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